Naviga senza pubblicità: attiva Surfshark AdBlocker con l'85% di sconto

La pubblicità, dicono, è indispensabile per poter avere a disposizione tutti i servizi digitali e poterne usufruire gratuitamente. Il problema è che nel corso degli anni la pubblicità online è andata ampiamente oltre la sua natura promozionale e informativa, divenendo sempre più aggressiva e compromettendo la privacy e l’esperienza di navigazione. Attivando Surfshark AdBlocker si ha la soluzione definitiva contro banner, pop-up e tracker pubblicitari, con uno straordinario sconto dell'85%.

Attiva Surfshark AdBlocker per un’esperienza online più sicura

A differenza di molti ad-blocker gratuiti, Surfshark AdBlocker offre una protezione completa e integrata grazie alla quale bloccare non solo le pubblicità visibili, ma anche i tracker nascosti che sono quelli responsabili del monitoraggio del nostro comportamento online.

Inoltre Surfshark AdBlocker funziona simultaneamente su tutti i dispositivi sui quali è installato (con un solo abbonamento si possono collegare tutti i PC, gli smartphone e i tablet che si usano quotidianamente) andando a offrire una serie di vantaggi importanti, tra cui la possibilità di:

navigare più velocemente grazie alla rimozione di contenuti pubblicitari pesanti

risparmiare fino al 40% del traffico dati del tuo piano internet

proteggere la tua privacy bloccando i tracker che creano profili pubblicitari su di te

aumentare la durata della batteria dei tuoi dispositivi mobili

ridurre il rischio di malware che spesso si nascondono in banner pubblicitari

godere di un'esperienza di lettura e navigazione più pulita e piacevole

Con Surfshark AdBlocker navigare online ritorna a essere qualcosa di bello e utile, allontanando tutti i rischi e i pericoli che anche l’uso consapevole e attento del web non riesce a contrastare. L’AdBlocker di Surfshark è incluso in tutti i piani: Surfshark Starter (a 2,19€ al mese), Surfshark One (a 2,69€ al mese) e Surfshark One+ (a 4,29€ al mese). Scopri il piano di cui hai bisogno e inizia subito a navigare senza pubblicità.

