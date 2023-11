Naviga senza preoccupazioni con Kena: 130GB a soli 6,99€ al mese

Navigare senza preoccupazioni sullo smartphone diventa più semplice con l'offerta di Kena Mobile, pensata per utenti che desiderano ampie quantità di dati e chiamate illimitate. Se sei alla ricerca di un cambio nella tua promozione attiva, Kena potrebbe essere la soluzione ideale per te.

Kena Mobile: i dettagli dell’offerta

L'offerta di Kena Mobile include minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i numeri mobili, e ben 130GB di internet 4G, di cui 7GB sono utilizzabili anche per la navigazione in Europa. Il tutto al prezzo vantaggioso di 6,99€ al mese.

Le chiamate sono senza scatto alla risposta, e la velocità di download raggiunge fino a 60 Mbps, mentre l'upload arriva fino a 30 Mbps sul territorio nazionale. Inoltre, i Giga 4G sono disponibili a scatti anticipati di 1KB.

La promozione diventa ancora più allettante se decidi di attivarla immediatamente. Infatti, Kena offre il primo mese completamente gratuito, aggiungendo in regalo 100GB extra al mese per i successivi 6 mesi. Inoltre, il costo di attivazione di 4,99€ è completamente gratuito.

Questa opportunità è aperta a coloro che attivano un nuovo numero Kena Mobile o che trasferiscono il proprio numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Se desideri minuti illimitati, 200 SMS, e un ampio pacchetto dati 4G a un prezzo competitivo, non perdere l'occasione di attivare l'offerta di Kena e godere dei vantaggi inclusi nel primo mese gratuito e nei 100GB extra per i successivi 6 mesi. Navigare senza preoccupazioni diventa una realtà con Kena.

