Naviga senza limiti a casa e in mobilità: offerta Fastweb imperdibile a 31,90€ al mese

Viviamo sempre connessi, tanto che è sempre più sottile la distinzione tra linea fissa e connessione mobile. Soprattutto se, come nel caso di Fastweb, si può ottenere la massima velocità sia quando si è sul divano di casa a guardare la TV che in treno a seguire in streaming l’episodio dell’ultima serie TV direttamente dallo schermo dello smartphone. Con l’offerta combinata Fastweb Casa Light + Mobile puoi avere tutto questo a 31,90€ al mese.

Perché attivare l’offerta Fastweb

Fastweb è tra i migliori operatori di telefonia fissa e mobile in Italia, con una connessione ultraveloce sia per la fibra ottica che per la rete 5G. Attivando le due offerte insieme si riesce, quindi, a ottenere un significativo risparmio economico sugli abbonamenti con la certezza di una connessione sempre impeccabile ed eccellente.

Fastweb Casa Light è l’offerta che assicura la connessione internet ultraveloce grazie alla fibra ottica e all’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6. Con il router si ha l’accesso a una tecnologia innovativa che unisce elevate prestazioni a una massima sicurezza. Tutti i dispositivi collegati alla rete di Fastweb di casa, infatti, sono protetti da malware, virus, spyware, ransomware, adware e phishing, potendo anche accedere a una serie di funzionalità aggiuntive per il controllo della connessione.

Da mobile Fastweb offre 150 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso numeri fissi e mobile, 100 SMS e la spedizione della SIM gratuita. In più inclusi nell’offerta ci sono tutti i corsi della Fastweb Digital Academy, la scuola delle professioni digitali per acquisire le competenze più cercate dal mercato del lavoro.

L’offerta Fastweb Casa Light ha un costo di 27,95€ al mese che diventano 23,95€ al mese attivando anche Fastweb Mobile a 7,95€ al mese. Così a 31,90€ al mese si ha la migliore connessione internet sia per la casa che per lo smartphone. Verifica la copertura e completa online la registrazione per usufruire dell’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.