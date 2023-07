Naviga ora in anonimato: AtlasVPN ti fa risparmiare l'85%!

Se cercate una VPN per le vacanze, allora è tempo di passare ad AtlasVPN. Grazie a uno sconto dell'85%, da non lasciarsi scappare, è possibile portarsi a casa un abbonamento di 2 anni a soli 1,71€ al mese, con 3 mesi aggiuntivi totalmente gratuiti!

A ciò si aggiunge chiaramente tutta la sicurezza e la qualità di AtlasVPN, un servizio che consente di navigare senza rischi, grazie ai protocolli più avanzati e dei server sicuri.

AtlasVPN: la vostra VPN estiva

Sfruttando lo sconto offerto da AtlasVPN, potrete beneficiare di un account a cui è possibile collegare dispositivi senza alcun limite o costo aggiuntivo. È possibile guardare contenuti ad alta risoluzione, fino in 4K, grazie a dei server che non sacrificano le prestazioni: ciascuno di essi è ottimizzato in modo da eliminare qualsiasi ritardo, limitando al massimo i rallentamenti. Per questo motivo, la VPN non ha inoltre alcun limite alla larghezza di banda fornita, preservando così la velocità di connessione.

Il traffico in uscita ed entrata è crittografato con gli standard più recenti, come AES 256-bit, ChaCha20 e IPSec/IKEv2, con tunnel forniti da WireGuard. Il blocco integrato consente di evitare siti malevoli, che diffondono malware, attacchi phishing, virus e altri contenuti malevoli. Il servizio integrato per il monitoraggio della violazione dei dati setaccerà la rete, avvertendovi se una delle vostre informazioni personali è stata interessata da una violazione.

AtlasVPN ha una rete di oltre 1000 server in tutto il mondo, con cui è possibile navigare ad alta velocità, condividendo dati in totale sicurezza con altri account attraverso il P2P, senza alcuna restrizione.

La connessione ai server avviene in un attimo: vi basterà toccare il tasto "Connetti" e Atlas selezionerà automaticamente il server più adatto in base alla posizione, alla velocità e alla distanza, in modo da assicurare sempre le prestazioni migliori con la propria connessione.

Non attendete e accaparratevi adesso questa VPN a un prezzo imperdibile!

