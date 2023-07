Naviga ora con la fibra ultra veloce di Fastweb a 29,95€ al mese

Naviga ora con Fastweb al massimo delle prestazioni, grazie alla fibra ultra veloce a 29,95€ al mese. Decidete voi se effettuare online l'abbonamento o farvi chiamare gratis dagli operatori per attivare la linea, beneficiando una connessione dotata di numerose opzioni.

Fastweb include anche un modem con WiFi 6, oltre a un'assicurazione casa, assistenza pet di Quixa e dei corsi Digital Academy.

Fastweb Casa: la connessione ultra veloce e conveniente

Fastweb offre una connessione fino a 2,5Gbit al secondo, comprensiva di chiamate illimitate con attivazione inclusa nel prezzo. Include il modem NeXXt, che viene fornito con un piccolo Wi-Fi extender che vi permette di impostare una piccola "rete mesh" con cui estendere il segnale in tutta la casa.

È dotato di diverse funzionalità, come SafeBrowsing, che permette di proteggere tutti i dispositivi che si collegano tramite il modem NeXXt da virus, malware, adware e qualsiasi altro software malevolo. Può essere anche personalizzato, in modo da fornire una protezione adeguata a ciascun dispositivo collegato. i filtri di navigazione sono sempre aggiornati in tempo reale.

Se inoltre sono presenti dei minori, questi verranno tutelati grazie a Kid Browsing, un filtro per tutte le categorie e in contenuti presenti in rete. Nel caso venga tentato l'accesso a un sito o un video non adatto a minori, comparirà un messaggio di blocco che ne previene l'apertura.

Tra le altre funzionalità, il router NeXXt di Fastweb Casa include anche la modalità "basta internet", perfetta se dovete concentrarvi o volete limitare l'accesso alla rete per un po' di tempo al giorno. Il router rileva inoltre se state giocando, ottimizzando in automatico la connessione per garantire le prestazioni migliori e ridurre il lag.

Fastweb offre anche due assicurazioni gratuite, tra cui quella per la vostra casa, con una squadra di esperti pronta a tutelare la vostra abitazione nel caso di imprevisti o danni, e l'assistenza Pet, per la cura dei vostri animali domestici.

Approfittate ora dell'offerta Fastweb e abbonatevi subito. Se non siete soddisfatti avrete 30 giorni per cambiare idea.

