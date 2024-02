Naviga in totale sicurezza con Surfshark a SOLI 2€ al mese: NUOVA PROMO ATTIVA

Una VPN è un servizio che crea una connessione sicura e crittografata tra il dispositivo con cui navighi e un server remoto gestito proprio dal provider, un modo per risultare anonimi e sicuri in qualsiasi situazione. Non è necessario spendere una fortuna per una VPN, anzi oggi vogliamo presentare la nuova promozione offerta da Surfshark che prevede uno sconto del 79% + 2 mesi gratis d'utilizzo al prezzo irrisorio di 2,29€ al mese.

Surfshark: offerta rivoluzionaria nell'ambito delle VPN

Una VPN, dunque, è uno strumento prezioso per proteggere la tua privacy e la tua sicurezza online. Sono diversi i servizi e i provider ma, sicuramente, Surfshark è uno dei più rilevanti e dei più utilizzati, complice anche la fama che ormai ha assunto il servizio. Surfshark si distingue per la sua politica di zero log, che garantisce la privacy degli utenti.

Offre una vasta rete di server in tutto il mondo, consentendo agli utenti di accedere a contenuti superando le restrizioni geografiche nelle quali si può incappare. Oltre alla crittografia avanzata e alla protezione da perdite DNS, Surfshark include funzionalità come la modalità NoBorders per bypassare la censura online e CleanWeb per bloccare annunci e malware.

Inoltre, Surfshark permette agli utenti di connettere un numero illimitato di dispositivi con un unico account. Esistono diverse modalità di pagamento e diverse offerte disponibili, sicuramente, quella più allettante, è l'offerta su 24 mesi che prevede un pagamento di soli 2,29€ al mese, con un risparmio dunque del 79% con l'aggiunta di ben 2 mesi totalmente gratuiti.

Surfshark, inoltre, offre la possibilità di essere rimborsati dopo 30 giorni di utilizzo, qualora non si dovesse essere soddisfatti del servizio offerto. Si tratta di un'interessante occasione, soprattutto per chi è solito viaggiare e necessita connettersi ad internet da diversi luoghi e per chi cerca una garanzia sulla sicurezza della sua navigazione online e sul web.

Approfitta, dunque, dell'offerta di Surfshark che offre un servizio di VPN a 2,29€ al mese grazie allo sconto promo attivo del 79% al quale vanno aggiunti ben due mesi gratis d'utilizzo, assolutamente imperdibile!

