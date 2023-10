Naviga in totale anonimato e risparmia con CyberGhost VPN

CyberGhost è la VPN affidabile che permette di navigare su internet in sicurezza e con una protezione totale della propria privacy. La VPN è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android e iOS, Chrome, Firefox e smart TV. Inoltre, non traccia, condivide o vende i tuoi dati. Grazie alla crittografia AES a 256 bit, la migliore in circolazione, il tuo traffico internet e la tua posizione saranno sempre protetti. I suoi server in America, Europa, Asia e Africa, ti permettono di accedere ovunque, senza alcun limite territoriale. Si tratta di uno dei servizi VPN più veloci del mercato e ti permette di guardare film in streaming, scaricare file di grandi dimensioni e giocare online senza interruzioni. Oggi Cyberghost è disponibile ad un prezzo speciale, ma solo per un periodo limitato.

CyberGhost: una VPN economica, ma estremamente efficace

Tutti i piani a pagamento includono la politica No Log, per proteggere la tua privacy al 100%. Inoltre, puoi installare la VPN su 7 dispositivi diversi. CyberGhost ha server in 100 paesi del mondo e ti permette di connetterti in più di 115 località. Per aumentare la tua sicurezza, il servizio offre anche una funzione di monitoraggio ID Guard gratuita. Nel caso le tue e-mail o le tue password dovessero essere violate, riceverai immediatamente una notifica di segnalazione. Naturalmente, per ogni tipo di problema, puoi sempre contare sull’assistenza CyberGhost 24/7. Il piano mensile è disponibile al prezzo di 11,99 euro. Il piano di 6 mesi è invece disponibile al prezzo di 6,99 euro al mese. La vera convenienza è però il piano biennale. Questo è disponibile a 2,11 euro al mese (con lo sconto dell’82% sul prezzo originario) e ti offre anche 3 mesi in più gratuiti.

In occasione del mese della privacy digitale, gli utenti che sottoscriveranno l’abbonamento di biennale (più 3 mesi gratis), potranno beneficiare anche di 500 GB di archiviazione su pCloud per 1 anno, l’accesso a CyberGhost Privacy Guard e l’accesso a CyberGhost ID Guard. Questo servizio offre anche la garanzia Soddisfatti o rimborsati. Se pensi che questa VPN non faccia al caso tuo, avrai 45 giorni di tempo dall’attivazione per chiedere il rimborso totale (14 giorni nel caso di abbonamento mensile). In alternativa, prima di decidere di sottoscrivere l’abbonamento, puoi provare gratuitamente questa VPN per 24 ore.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.