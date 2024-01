Naviga in sicurezza: VPN con ADblock incluso a meno di 3€/mese

Tracciare un utente mentre naviga nel Web è di uso comune da parte dei provider o terze parte. Se ci mettiamo anche i fastidiosi banner pubblicitari, tutto diventa stressante e preoccupanti.

Se vuoi farlo in sicurezza, ti occorrono gli strumenti giusti, tipo Surfshark. Il pacchetto Surfshark Starter comprende non soltanto servizio VPN, ma anche un efficace ADBlock che blocca anche i pop-up.

Sicurezza e risparmio con Surfshark Starter

Se attivi Surfshark VPN, non soltanto eliminerai il problema del tracciamento, ma con la politica no log del servizio, navigherai in anonimato.

L'offerta attuale ti consente di attivare il piano Surfshark Starter risparmiando l'82%. Conti alla mano, sottoscrivendo l’abbonamento di due anni, pagherai soltanto 2,29 euro al mese. Inoltre, ti verranno regalati 4 mesi di servizio extra, compresa la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall'attivazione.

Ma da dove arrivano questi sistemi di sicurezza? Si devono maggiormente alla crittografia. Puoi anche geolocalizzare il tuo IP in un altro Paese, visto che Surfshark ne ha sparso di diversi in tutto il mondo.

E l'ADblock? Oltre a rendere migliore la navigazione, non sarai più disturbato dai banner pubblicitari e dai pop-up. Niente spyware, insomma.

Tornado ai prezzi promozionali, oltre al piano Surfshark Starter, puoi scegliere tra il piano Surfshark One e Surfshark One+. Il primo costa 2,89 euro al mese (sconto 81%), il secondo 4,29 euro al mese (sconto 80%). Anche per questi piani vengono aggiunti i 4 mesi gratuiti.

È importante puntualizzare che queste offerte promozionali sono a tempo limitato. Quindi, ti conviene sottoscriverne una adesso. Devi soltanto cliccare sul bottone qui sotto per entrare nella pagina ufficiale di Surfshark e sottoscrivere l’abbonamento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.