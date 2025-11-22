Naviga in sicurezza con Avast: antivirus e VPN insieme con un prezzo super (-70%)

Con Avast è possibile navigare in sicurezza, ottenendo una protezione contro le minacce informatiche, come virus e malware, e, nello stesso tempo, navigando senza tracciamento e blocchi geografici.

La soluzione giusta per tutti gli utenti è rappresentata da Avast Ultimate, un bundle di servizi che si distingue per essere oggi una risorsa fondamentale per massimizzare la sicurezza.

Il servizio unisce il sistema antivirus e antimalware di Avast, con rilevazione e blocco delle minacce, alla VPN illimitata, per criptare il traffico Internet e navigare senza tracciamento.

Il bundle costa 31,50 euro per un anno, scegliendo la versione per 1 PC Windows. In alternativa, è possibile puntare sulla versione per 10 dispositivi (Windows, Mac, Android e iOS) che costa 38,99 euro per un anno.

Tutte le offerte prevedono 30 giorni di garanzia di rimborso e sono attivabili tramite il sito ufficiale di Avast, qui di sotto, seguendo una procedura rapida e senza intoppi.

Antivirus, VPN e molto altro con Avast Ultimate

Avast Ultimate è un bundle di servizi di sicurezza. Attivando l'abbonamento, quindi, è possiblie ottenere una protezione a 360 gradi dalle minacce informatiche.

A disposizione degli utenti troviamo:

il sistema antivirus e antimalware , con rilevazione e blocco delle minacce in tempo reale

, con rilevazione e blocco delle minacce in tempo reale la protezione contro i ransomware

contro i il tool per la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi

per la la protezione dai tentativi di phishing

dai il blocco degli attacchi con accesso remoto al PC

degli attacchi con al PC la possibilità di utilizzare l' Assistente Avast per rilevare truffe online

per rilevare truffe online la Secure Line VPN , che utilizza la crittografia per il traffico dati e permette di evitare blocchi geografici online

, che utilizza la crittografia per il traffico dati e permette di evitare blocchi geografici online il tool Cleanup Premium, che "pulisce" e ottimizza il computer

che "pulisce" e ottimizza il computer il sistema Anti-track

Per accedere alla promozione e attivare Avast Ultimate è sufficiente seguire il link qui di sotto. Tutti i nuovi utenti possono contare su 30 giorni di garanzia di rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.