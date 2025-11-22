Naviga in sicurezza con Avast: antivirus e VPN insieme con un prezzo super (-70%)

Con Avast è possibile navigare in sicurezza, ottenendo una protezione contro le minacce informatiche, come virus e malware, e, nello stesso tempo, navigando senza tracciamento e blocchi geografici.
La soluzione giusta per tutti gli utenti è rappresentata da Avast Ultimate, un bundle di servizi che si distingue per essere oggi una risorsa fondamentale per massimizzare la sicurezza.
Il servizio unisce il sistema antivirus e antimalware di Avast, con rilevazione e blocco delle minacce, alla VPN illimitata, per criptare il traffico Internet e navigare senza tracciamento.
Il bundle costa 31,50 euro per un anno, scegliendo la versione per 1 PC Windows. In alternativa, è possibile puntare sulla versione per 10 dispositivi (Windows, Mac, Android e iOS) che costa 38,99 euro per un anno.
Tutte le offerte prevedono 30 giorni di garanzia di rimborso e sono attivabili tramite il sito ufficiale di Avast, qui di sotto, seguendo una procedura rapida e senza intoppi.
Antivirus, VPN e molto altro con Avast Ultimate
Avast Ultimate è un bundle di servizi di sicurezza. Attivando l'abbonamento, quindi, è possiblie ottenere una protezione a 360 gradi dalle minacce informatiche.
A disposizione degli utenti troviamo:
- il sistema antivirus e antimalware, con rilevazione e blocco delle minacce in tempo reale
- la protezione contro i ransomware
- il tool per la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi
- la protezione dai tentativi di phishing
- il blocco degli attacchi con accesso remoto al PC
- la possibilità di utilizzare l'Assistente Avast per rilevare truffe online
- la Secure Line VPN, che utilizza la crittografia per il traffico dati e permette di evitare blocchi geografici online
- il tool Cleanup Premium, che "pulisce" e ottimizza il computer
- il sistema Anti-track
Per accedere alla promozione e attivare Avast Ultimate è sufficiente seguire il link qui di sotto. Tutti i nuovi utenti possono contare su 30 giorni di garanzia di rimborso.
