Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Naviga in sicurezza con Avast: antivirus e VPN insieme con un prezzo super (-70%)

Con Avast Ultimate è possibile ottenere un antivirus e una VPN senza limiti per una protezione completa contro le minacce informatiche.
Naviga in sicurezza con Avast: antivirus e VPN insieme con un prezzo super (-70%)
Con Avast Ultimate è possibile ottenere un antivirus e una VPN senza limiti per una protezione completa contro le minacce informatiche.
Davide Raia
Pubblicato il 22 nov 2025
Link copiato negli appunti

Con Avast è possibile navigare in sicurezza, ottenendo una protezione contro le minacce informatiche, come virus e malware, e, nello stesso tempo, navigando senza tracciamento e blocchi geografici.

La soluzione giusta per tutti gli utenti è rappresentata da Avast Ultimate, un bundle di servizi che si distingue per essere oggi una risorsa fondamentale per massimizzare la sicurezza.

Il servizio unisce il sistema antivirus e antimalware di Avast, con rilevazione e blocco delle minacce, alla VPN illimitata, per criptare il traffico Internet e navigare senza tracciamento.

Il bundle costa 31,50 euro per un anno, scegliendo la versione per 1 PC Windows. In alternativa, è possibile puntare sulla versione per 10 dispositivi (Windows, Mac, Android e iOS) che costa 38,99 euro per un anno.

Tutte le offerte prevedono 30 giorni di garanzia di rimborso e sono attivabili tramite il sito ufficiale di Avast, qui di sotto, seguendo una procedura rapida e senza intoppi.

Attiva qui l'offerta di Avast

avast

Antivirus, VPN e molto altro con Avast Ultimate

Avast Ultimate è un bundle di servizi di sicurezza. Attivando l'abbonamento, quindi, è possiblie ottenere una protezione a 360 gradi dalle minacce informatiche.

A disposizione degli utenti troviamo:

  • il sistema antivirus e antimalware, con rilevazione e blocco delle minacce in tempo reale
  • la protezione contro i ransomware
  • il tool per la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi
  • la protezione dai tentativi di phishing
  • il blocco degli attacchi con accesso remoto al PC
  • la possibilità di utilizzare l'Assistente Avast per rilevare truffe online
  • la Secure Line VPN, che utilizza la crittografia per il traffico dati e permette di evitare blocchi geografici online
  • il tool Cleanup Premium, che "pulisce" e ottimizza il computer
  • il sistema Anti-track 

Per accedere alla promozione e attivare Avast Ultimate è sufficiente seguire il link qui di sotto. Tutti i nuovi utenti possono contare su 30 giorni di garanzia di rimborso.

Attiva qui l'offerta di Avast

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Antivirus inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

AVG lancia gli sconti Black Friday: sicurezza digitale al 60% in meno
Antivirus

AVG lancia gli sconti Black Friday: sicurezza digitale al 60% in meno
Avast scende in campo contro le truffe online: -70% sui piani Premium Security e Ultimate
Antivirus

Avast scende in campo contro le truffe online: -70% sui piani Premium Security e Ultimate
Sicurezza totale per PC e smartphone: risparmia fino al 54% sui prodotti Avast
Antivirus

Sicurezza totale per PC e smartphone: risparmia fino al 54% sui prodotti Avast
TotalAV offre 3 strumenti in 1: sicurezza digitale completa a 19€
Antivirus

TotalAV offre 3 strumenti in 1: sicurezza digitale completa a 19€