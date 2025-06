Naviga come se il mondo non avesse confini: la VPN più veloce per l’Italia

Offerta imperdibile: sconto 61% e 4 mesi gratis

Per un periodo limitato, ExpressVPN propone un’offerta speciale: 2 anni + 4 mesi gratuiti con un risparmio del 61% rispetto al piano mensile. Inoltre, riceverai una eSIM gratuita fino a 5GB di dati e avrai diritto a una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Navigazione senza barriere, anche in Italia

ExpressVPN è la soluzione ideale per chi cerca una VPN completa e semplice da usare. In Italia è diventata rapidamente la più scaricata e apprezzata grazie alla sua capacità di garantire connessioni ultra-veloci, sicure e stabili. Il protocollo Lightway assicura prestazioni di alto livello anche su Wi-Fi pubblici, mentre i server offuscati e la tecnologia TrustedServer garantiscono privacy totale.

La rete globale di ExpressVPN copre ben 105 Paesi, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e Australia, permettendo agli utenti italiani di “teletrasportarsi” digitalmente ovunque. Perfetta per guardare Netflix USA, BBC iPlayer o i canali italiani anche in viaggio, grazie alla compatibilità con tutte le principali piattaforme: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, smart TV, console e router.

Protezione completa in un solo clic

Con ExpressVPN, ogni aspetto della sicurezza online è curato nei minimi dettagli. La crittografia AES a 256 bit, il kill switch automatico e la protezione da perdite DNS e IP assicurano una connessione privata e protetta anche nelle situazioni più a rischio. La politica “no-log” è rigorosa: nessuna delle tue attività online viene registrata, né archiviata.

Il Threat Manager blocca i tracker nascosti e i domini pericolosi, mentre il sistema MediaStreamer consente l’accesso a contenuti bloccati anche su dispositivi che non supportano nativamente le VPN, come alcune smart TV o console.

Un solo abbonamento, tutti i tuoi dispositivi

Uno dei vantaggi più apprezzati è la possibilità di collegare fino a 8 dispositivi contemporaneamente con un solo abbonamento. E se dovessi incontrare un problema? L’assistenza clienti ExpressVPN è attiva 24/7 via chat ed email, pronta a intervenire in italiano e in inglese.

Veloce, sicura, compatibile con ogni dispositivo e capace di sbloccare i contenuti ovunque ExpressVPN è la scelta numero uno in Italia per chi cerca una VPN . Perfetta per lo streaming, la navigazione privata e la protezione su Wi-Fi pubblici, si distingue per affidabilità e facilità d’uso. Per conoscere l'offerta completa di Express VPN clicca qui.