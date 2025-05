Naviga anonimo senza limiti a 2,19€/mese con Surfshark VPN

Sono tantissime le VPN presenti sul mercato, ma ben poche permettono di avere un numero illimitato di dispositivi collegati. Surfshark VPN è una di queste, ma è anche molto di più: facile da configurare, con crittografia di primo livello e protezione antimalware, virus, tracker e annunci. Solo per citarne le caratteristiche principali.

Il prezzo? Con l'offerta attuale si parte da 2,19€ al mese (più 3 mesi extra gratis). Un risparmio addirittura dell'86% sul piano biennale. Prova subito Surfshark VPN, con la garanzia di rimborso di 30 giorni puoi riavere indietro i tuoi soldi in qualsiasi momento se non sei soddisfatto.

Scopri i vantaggi e le funzionalità di Surfshark VPN

Il perché scegliere Surfshark VPN rispetto ad altri servizi è presto detto: un singolo abbonamento è valido per un numero pressoché illimitato di dispositivi. La soluzione perfetta per proteggere tutta la famiglia. Anche perché questa VPN è compatibile con tutti gli ultimi device Windows, macOS, Linux, Android, iOS e FireTV. Si può inoltre installare l'estensione per browser su Chrome, Firefox ed Edge.

Ma oltre alla sua copertura, sono funzionalità premium come l'Alternative ID o la crittografia di livello militare, per proteggere tutte le tue informazioni personali, anche su reti Wi-Fi pubbliche, a fare la differenza. È inclusa persino la protezione da eventuali perdite di DNS e IP, che evita che dati importanti finiscano per errore nelle mani sbagliate.

Un ulteriore livello di protezione è il kill switch: blocca automaticamente la connessione a Internet nel caso venga in cui venga disconnessa la VPN. Inoltre, la sicurezza è raddoppiata con la funzionalità Double VPN che instrada il traffico dati verso due server anziché uno soltanto.

Approfitta allora della promozione in corso sul sito ufficiale per avere il piano biennale di Surfshark VPN ad appena 2,19€ al mese (al posto di 4,38€), più 3 mesi extra aggiuntivi gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.