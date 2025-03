Naviga alla massima velocità con Vodafone: attivazione gratuita fino al 10 marzo

Cosa c’è di più frustrante di una connessione lenta e instabile, soprattutto durante una sessione di gaming online, quando si sta guardando live la partita della propria squadra del cuore, un film o l’ultimo episodio di una serie TV? Avere accesso a una connessione internet ultraveloce è indispensabile non solo per lo svago e il tempo libero, ma anche per il lavoro. Con Vodafone è possibile dire definitivamente addio a tutti questi problemi e godere di una connessione stabile e veloce grazie alla fibra ottica. Inoltre sottoscrivendo l’abbonamento alla fibra di Vodafone entro il 10 marzo l’attivazione è gratuita.

Attiva online la fibra di Vodafone per non pagare l’attivazione

Vodafone è sinonimo di qualità e affidabilità, con una rete in grado di offrire velocità elevate e una connessione stabile anche con più dispositivi connessi contemporaneamente. Una scelta ideale sia per le famiglie che per i professionisti e le piccole imprese.

Attivando la fibra di Vodafone entro il 10 marzo 2025 si ha la possibilità di azzerare i costi iniziali (di 39,90€) e pagare solamente i 25,90€ al mese di abbonamento. Incluse nell’abbonamento ci sono anche le chiamate illimitate e una SIM Dati con 5 Giga al mese per navigare da qualsiasi dispositivo senza interruzioni.

Per usufruire della promozione è sufficiente inserire il codice CARNEVALE durante la procedura di attivazione della nuova rete fissa di Vodafone. L’attivazione è semplice ed effettuabile comodamente online avendo a disposizione solamente la carta d’identità e il codice fiscale (e il codice di migrazione se si vuole mantenere il numero di telefono).

Con Vodafone Internet Unlimited hai la possibilità di effettuare download istantanei, guardare contenuti in streaming ad alta risoluzione senza interruzioni, lavorare in smart working e giocare online senza lag e rallentamenti.

Passa ora a Internet Unlimited di Vodafone per avere la connessione ultraveloce senza costi aggiuntivi per un’esperienza di navigazione semplicemente impeccabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.