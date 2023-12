Natale è arrivato su NordVPN: sconto fino al 65% sulla tua VPN

Il periodo natalizio è l'occasione perfetta per garantirsi una nuova VPN, e NordVPN rende l'acquisto ancora più allettante con la sua esclusiva promozione.

Grazie all'offerta in corso, è possibile accedere a NordVPN con uno sconto straordinario del 65%, pagando solamente 3,79 euro al mese. Questa offerta si applica al piano biennale, che include anche 3 mesi aggiuntivi senza costi extra.

In alternativa, puoi optare per la versione completa di NordVPN, che aggiunge ulteriori vantaggi al piano standard.

Con un costo di 5,79 euro al mese, questa opzione comprende non solo la potente VPN di Nord, ma anche 1 TB di storage in cloud e un password manager. NordVPN si conferma come uno dei migliori servizi VPN sul mercato.

Le caratteristiche Premium di NordVPN

NordVPN offre una connessione VPN illimitata con crittografia avanzata, garantendo la tua sicurezza online. La politica no log assicura la privacy degli utenti, mentre il sistema Threat Protection blocca il software malevolo durante l'utilizzo della VPN.

Con una vasta rete di migliaia di server distribuiti globalmente, NordVPN consente di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese per navigare in modo sicuro e privato.

L'offerta comprende l'attivazione dell'abbonamento biennale con 3 mesi aggiuntivi, garantendo un totale di 27 mesi di servizio a un prezzo bloccato. NordVPN offre la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi e include una garanzia di rimborso valida per i primi 30 giorni dall'attivazione.

Rendi il tuo Natale ancora più sicuro e privato con NordVPN. Tuttavia, ricorda che questa promozione sarà valida solo per un breve periodo, quindi cogli l'occasione e proteggi la tua connessione online con uno sconto straordinario.

