Natale 2023: 5 FUNKO POP da regalare, tutti sotto i 17€, FOLLIA AMAZON

Funko Pop! è una linea di giocattoli da collezione prodotta dalla società americana Funko, nota per la sua vasta gamma di figure caratterizzate da teste oversize e corpi stilizzati. Si tratterebbe di un'ottima scelta per un regalo di Natale ed ecco, perciò, 5 Funko Pop da regalare per questo Natale 2023, tutti sotto i 17€.

Funko Pop a prezzi scontati e da regalare per il Natale 2023

Prima di procedere con la presentazione dei singoli prodotti, ci teniamo a sottolineare che la scelta dei singoli Funko è stata effettuata basandoci sia sull'offerta sia sull'appetibilità di molti di questi oggetti da collezione. Bando alle ciance e proseguiamo:

Funko Pop! MARVEL: 80th - Spider-Man: il primo di questa nostra lista di proposte è ovviamente l'amichevole Spider-Man di quartiere nel suo Funko realizzato in occasione dell'ottantesimo compleanno dell'Uomo Ragno. Sconto attivo del 7% e prezzo finale di 14,89€.

Funko POP! Movies: Harry Potter: da Spider-Man al maghetto Harry Potter, è lui il protagonista di questo secondo Funko in offerta su Amazon con uno sconto del 3% e un costo finale di 15,49€.

Funko Pop! Animation: Naruto: da Hogwarts voliamo verso il Sol Levante, la terra dei manga e degli anime con un personaggio che è entrato nel cuore di tutti gli appassionati: Naruto. In questo caso lo sconto applicato da Amazon prevede un risparmio del 6% e un prezzo finale d'acquisto di 15,90€.

Funko Pop! Animation: Demon Slayer - Tanjiro Kamado: da un manga culto ad uno che presto lo diventerà. Si va nell'universo di Demon Slayer con il Funko di Tanjiro, il protagonista di questa bellissima serie animata e del bellissimo manga. Sconto attivo dell'8% e un costo di 16,82€.

Funko Pop! Movies: The Godfather 50th - Vito Corleone : chiudiamo col botto e con un film e il suo protagonista, tra i più iconici della storia del cinema. Si tratta di Don Vito Corleone de Il Padrino, la cui versione Funko è scontata del 23% per un costo finale di 16€.

Questi erano, dunque, 5 Funko Pop! da poter regalare per il prossimo Natale 2023. Un Natale all'insegna del collezionismo!

