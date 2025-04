Nascondi i tuoi dati con i server offuscati di Surfshark, ora 1,99€/mese

Navigare su internet in modo sicuro e anonimo è diventato sempre più importante, soprattutto quando si utilizza una rete pubblica o si è soggetti a restrizioni geografiche. Surfshark VPN offre una funzionalità avanzata che rende ancora più sicura la tua navigazione: i server offuscati. Ma cosa sono esattamente e perché sono così utili?

Te lo spiegheremo dettagliatamente nelle prossime righe, ma prima vogliamo segnalarti che Surfshark VPN è in sconto dell'87% al prezzo di 1,99€ al mese per il piano biennale. In più, sono offerti gratuitamente ben 3 mesi extra.

Cosa sono i server offuscati di Surfshark?

Si tratta di server speciali che permettono di mascherare l'uso di una VPN, rendendo praticamente invisibile il traffico criptato. In pratica, quando utilizzi Surfshark con i server offuscati, il tuo provider di internet o chiunque monitori la tua connessione non sarà in grado di rilevare che stai usando una VPN. Questo è particolarmente utile in contesti dove l’uso di una VPN è vietato o monitorato, come in alcuni paesi con politiche di internet restrittive, oppure in ambienti aziendali dove l'accesso a internet è controllato e limitato.

Con i server offuscati, la tua attività online diventa ancora più protetta: impedirà a chiunque di identificarti o tracciare i tuoi dati. Non solo puoi navigare in modo sicuro, ma puoi anche accedere ai contenuti che potrebbero essere bloccati nella tua regione, il tutto senza che nessuno sappia che stai usando una VPN.

Inoltre, i server offuscati consentono di aggirare le restrizioni geografiche imposte da alcuni servizi di streaming, come Netflix o YouTube. Così è possibile guardare i contenuti desiderati senza che il provider di contenuti rilevi l'uso di una VPN. Un altro vantaggio importante è che questi server ti proteggono dai tentativi di bloccare o limitare la tua connessione, un problema comune per chi si trova in ambienti con forti censura internet o con reti aziendali che non permettono l'uso di VPN.

Sfrutta i server offuscati di Surfshark e le sue tante altre funzionalità con un sconto dell'87% sul piano biennale, pagando solo 1,99€ al mese e ricevendo 3 mesi gratuiti. Vai sul sito di Surfshark e inizia a proteggerti ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.