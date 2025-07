Nasce la National Academy for AI Instruction: formazione gratuita per i docenti USA per colmario il divario con le nuove tecnologie

Un investimento senza precedenti nel panorama educativo statunitense segna l’inizio di una nuova era per la formazione AI nelle scuole americane. Grazie a un finanziamento di 23 milioni di dollari, una collaborazione strategica tra colossi tecnologici e il principale sindacato degli insegnanti, nasce la National Academy for AI Instruction, un progetto che punta a coinvolgere 400.000 insegnanti americani nei prossimi cinque anni.

L’iniziativa, promossa dall’AFT (American Federation of Teachers) con il supporto di Microsoft, OpenAI e Anthropic, si propone di cambiare l’approccio alla didattica digitale e all’insegnamento dell’intelligenza artificiale nelle scuole pubbliche.

Un grosso aggiornamento professionale

Il progetto rappresenta la più ampia operazione di aggiornamento professionale sull’educazione intelligenza artificiale mai realizzata nel sistema scolastico degli Stati Uniti. L’obiettivo è ambizioso: raggiungere quasi mezzo milione di educatori, offrendo loro competenze avanzate e strumenti pratici per integrare efficacemente l’AI nei programmi didattici.

La formazione sarà completamente gratuita e si articolerà in una vasta gamma di attività, tra cui workshop, corsi online e sessioni pratiche, progettate per rispondere alle esigenze di una platea eterogenea e in continua evoluzione.

Sede a Manhattan

La sede principale della National Academy for AI Instruction sorgerà a Manhattan, destinata a diventare un polo nazionale di riferimento per l’innovazione tecnologica applicata all’insegnamento. Questo centro di formazione all’avanguardia offrirà un ambiente stimolante e altamente specializzato, in cui gli educatori potranno sperimentare direttamente le potenzialità dell’AI e confrontarsi con esperti del settore. La creazione di una struttura fisica di tale portata sottolinea la volontà di dare un impulso concreto e duraturo alla trasformazione digitale del sistema educativo americano.

Acquisizione di basi teoriche dell'AI

Il curriculum AI della nuova Accademia è stato sviluppato congiuntamente da specialisti dell’intelligenza artificiale e professionisti dell’educazione, in modo da garantire un equilibrio tra competenze tecniche e applicazioni pratiche in classe. Gli insegnanti potranno così acquisire non solo le basi teoriche dell’AI, ma anche imparare a utilizzare strumenti e piattaforme innovative per personalizzare l’apprendimento, valutare i progressi degli studenti e promuovere una didattica inclusiva e interattiva.

Colmare un divario tra docenti e nuove tecnologie

Uno degli aspetti più rilevanti dell’iniziativa riguarda la volontà di colmare un divario significativo nella preparazione dei docenti rispetto alle tecnologie emergenti. La rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale impone infatti un aggiornamento costante delle competenze, affinché gli educatori possano affrontare con consapevolezza le sfide della scuola del futuro.

Attraverso un approccio strutturato e accessibile, il programma mira a fornire agli insegnanti non solo strumenti operativi, ma anche una solida base critica per guidare l’adozione responsabile dell’AI nell’ambiente scolastico.