NAS Synology DS225+: addio cloud pubblico, massimo controllo sui tuoi file

La gestione sicura dei dati non è più un’esigenza solo aziendale: fotografi freelance, creator digitali, studenti universitari e piccoli studi professionali necessitano di soluzioni che combinino archiviazione, collaborazione e protezione. Il nuovo Synology DiskStation DS225+ nasce esattamente per questo scenario: un NAS a due vani che si distingue per prestazioni elevate, funzioni smart basate sull’intelligenza artificiale e un ecosistema software maturo, permettendo agli utenti di conservare la piena sovranità sui loro dati.

Pur essendo un modello compatto, il NAS Synology DS225+ introduce elementi tipici della fascia professionale: l’interfaccia 2,5 GbE di serie, il supporto agli hard disk Synology HAT3300+ ottimizzati per NAS, e strumenti software studiati per la produttività come Synology Drive e Synology Photos. Il risultato è un cloud privato evoluto, facile da usare e adatto a carichi di lavoro moderni.

Con l’aumento dei costi dei servizi cloud pubblici e le limitazioni imposte dalle Big Tech sui piani consumer e business, il NAS Synology DS225+ si propone come un'alternativa concreta capace di garantire sovranità dei dati, prevedibilità dei costi e reale controllo sulle informazioni.

NAS DiskStation DS225+: prestazioni ai massimi livelli con la porta 2,5 GbE

La presenza della porta 2,5 Gigabit Ethernet è una delle caratteristiche che distingue il DS225+ dai modelli precedenti: un upgrade fondamentale per chi lavora con file pesanti come video 4K, RAW fotografici e dataset complessi.

In combinazione con il processore Intel Celeron quad-core e con un throughput che arriva fino a 282 MB/s in lettura e 217 MB/s in scrittura, il NAS garantisce flussi di lavoro fluidi, anche con più utenti al lavoro simultaneamente. È un vantaggio concreto per:

Studi fotografici che spostano centinaia di GB al giorno.

Creator che montano video direttamente dal supporto di storage.

Team di ricerca che collaborano su grandi archivi documentali.

La doppia porta USB 3.2 Gen 1 permette inoltre di integrare memorie esterne, effettuare backup locali e importazioni rapide di contenuti da supporti di memoria portatili.

HAT3300+: gli HDD ottimizzati per durare

Synology consiglia l'uso delle unità professionali HAT3300+ (3 anni di garanzia) per sfruttare al massimo l'affidabilità del DS225+.

Rispetto agli hard disk generici, questi modelli integrano un firmware ottimizzato per i carichi NAS 24/7 e assicurano un'integrazione profonda con DSM (DiskStation Manager, sistema operativo Synology preinstallato nel NAS) ai fini di monitoraggio, alerting e manutenzione. Inoltre, si distinguono per le vibrazioni contenute e l'elevata stabilità operativa.

Il risultato è una configurazione capace di gestire fino a 40 TB di spazio grezzo in totale sicurezza, ideale anche per archivi fotografici a lunga conservazione o repository multimediali.

Diversamente rispetto a quanto riportato altrove, Synology non vieta l'utilizzo di unità di memorizzazione alternative ma suggerisce l'impiego della gamma HAT3300+ per assicurare agli utenti le migliori prestazioni possibili e il massimo controllo.

Synology Drive: gestione dei file, collaborazione e continuità operativa

Cuore pulsante della produttività sul DS225+ è Synology Drive, che trasforma il NAS in un vero cloud privato. Le funzionalità permettono di sincronizzare file tra dispositivi in modo trasparente, mantenendo gli archivi sempre aggiornati e disponibili. Drive supporta una modalità di accesso multipiattaforma estremamente fluida: si può lavorare tramite interfaccia Web, client dedicati per Windows e macOS, oppure da app mobile, con un’esperienza coerente su tutti i device.

Uno dei vantaggi più significativi è il supporto per il versionamento dei file. Il sistema conserva automaticamente le revisioni più rilevanti grazie a Intelliversioning, che seleziona in modo intelligente le versioni effettivamente utili per ricostruire il lavoro nel tempo. In caso di cancellazioni accidentali, errori o attacchi malware, il ripristino è immediato e non richiede particolari competenze.

Drive integra anche funzioni tipiche dei cloud pubblici di fascia enterprise, come la sincronizzazione su richiesta, che consente di mantenere offline solo i file più importanti, lasciando gli altri sul NAS, pronti per essere recapitati al bisogno, su richiesta dell'utente. Questo schema riduce l’ingombro locale e ottimizza i flussi di lavoro, soprattutto su laptop con unità SSD di ridotte dimensioni.

File Ownership Transfer: passaggi di consegne senza interruzioni

Per i contesti in cui più utenti collaborano su progetti condivisi, la funzione File Ownership Transfer integrata in Synology Drive rappresenta un valido aiuto. Consente di trasferire la proprietà di file e cartelle da un utente all’altro mantenendo permessi, ACL e cronologia.

Negli ambienti accademici o negli studi fotografici dove più creativi operano sulle stesse raccolte, questa funzione permette passaggi di responsabilità fluidi e senza rischi di perdita di controllo sui dati. È un meccanismo che opera a livello di file system e garantisce continuità amministrativa anche nelle transizioni più delicate.

Cancellazione remota: sicurezza anche fuori dall’ufficio

Nel caso di device smarriti o compromessi, DSM consente di avviare una cancellazione remota dei file sincronizzati, eliminando dal dispositivo tutte le copie locali senza che l’utente venga avvisato.

Si tratta di un approccio intelligente che riduce drasticamente il rischio di diffusione non autorizzata di dati riservati. L’operazione è gestibile attraverso l'interfaccia del NAS, che custodisce - grazie al versioning - le copie precedenti di qualunque file.

Sincronizzazione multi-sito e cloud ibrido

Drive permette anche di costruire architetture distribuite. Grazie a Synology Drive ShareSync, più NAS collocati in sedi differenti possono mantenere sincronizzate automaticamente cartelle e progetti, in una o in entrambe le direzioni.

Per scenari più complessi, la tecnologia Hybrid Share consente di memorizzare nel cloud solo i file meno utilizzati, mantenendo in locale sul NAS una cache dei documenti utilizzati più di frequente, migliorando le prestazioni e riducendo i consumi di banda.

Condivisione file evoluta: controllo granulare e collaborazione intelligente

La condivisione dei file mediante il NAS Synology DS225+ non si limita a semplici link pubblici. Il sistema supporta una gestione granulare delle autorizzazioni, con possibilità di definire password, date di scadenza, blocchi del download e tracciamento delle attività.

Utenti e amministratori possono quindi costruire flussi di lavoro complessi senza mai rischiare di perdere il controllo sui dati. Professionisti e aziende possono così condividere documenti all’esterno in totale sicurezza; freelance e fotografi possono creare link sicuri per inviare anteprime, raccolte di materiale o album fotografici ai clienti.

Gli amministratori, tramite la Console di gestione di Synology Drive, possono monitorare chi accede, quando e da quale dispositivo, visualizzare le tendenze di consumo dello storage e applicare policy uniformi a interi gruppi di utenti. Questo livello di amministrazione, solitamente presente in soluzioni cloud premium, nel DS225+ è integrato e completamente gratuito.

Synology Photos: intelligenza artificiale e organizzazione avanzata

Il Centro pacchetti di DSM permette di installare decine di applicazioni dotate di funzionalità server, in modo da plasmare il comportamento del NAS Synology sulla base delle proprie specifiche necessità.

Tra le applicazioni di punta c'è Synology Photos, una soluzione potente per la gestione delle librerie di foto e video, ideale sia per la vita privata sia per l’ambito professionale. Il sistema utilizza modelli AI per riconoscere volti, oggetti e luoghi, consentendo la creazione automatica di raccolte tematiche e album intelligenti. Per creator e fotografi significa poter organizzare migliaia di scatti in pochi secondi, mentre insegnanti e studenti possono strutturare materiali didattici visivi con criteri chiari e immediati.

Le funzionalità non si limitano alla catalogazione. L’app supporta la visualizzazione tramite Apple TV e Android TV, garantendo un’esperienza immersiva su schermi di grandi dimensioni, utile tanto per presentazioni quanto per le revisioni creative.

Le opzioni di filtro avanzato permettono di selezionare immagini in base alla fotocamera, all’obiettivo, alla data o ad altri metadati, rendendo agevole la ricerca anche nelle raccolte più vaste.

Il backup automatico tramite app mobile mantiene sempre sincronizzate le foto dei dispositivi personali, mentre Synology Image Assistant sposta sui computer client l’elaborazione di formati pesanti come HEIC o HEVC, riducendo il carico sul NAS e garantendo una navigazione più reattiva anche durante upload importanti.

La condivisione avviene in modo sicuro: un album può essere condiviso tramite link protetti, oppure inserito in spazi collaborativi con permessi granulari su cartelle e sottocartelle. Una struttura che rende Synology Photos adatto non solo alla gestione familiare delle immagini, ma anche a progetti fotografici condivisi, lavori di squadra e attività formative multi-utente.

Oltre il riconoscimento e la condivisione delle immagini

Synology Photos va oltre la gestione di base delle foto, offrendo strumenti avanzati che ne consolidano il ruolo come piattaforma privata per il multimediale.

La navigazione dell’archivio è estremamente versatile: è possibile esplorare le immagini in modalità “sequenza temporale”, che permette di scorrere fluidamente anche decine di migliaia di foto, oppure utilizzare la “vista cartella”, che rispecchia la struttura fisica dei file sul NAS, offrendo un approccio più tradizionale.

Sul fronte della ricerca, Synology Photos mette a disposizione filtri avanzati e dettagliati: non solo per data o tipo di file, ma anche basati sui metadati EXIF, come modello di fotocamera, obiettivo, lunghezza focale, tempo di esposizione, apertura, ISO e geolocalizzazione. Una ricchezza di parametri che consente di individuare rapidamente immagini specifiche, ad esempio tutti gli scatti realizzati con un determinato obiettivo o in una città particolare.

Tra le funzionalità più distintive ci sono gli album “condizionali”: invece di creare manualmente ogni raccolta, è possibile impostare criteri automatici, come “persona = Mario”, “oggetto = cane” o “luogo = montagna”. Synology Photos raggruppa dinamicamente foto e video che rispettano queste condizioni, mantenendo gli album sempre aggiornati senza interventi manuali, anche con librerie in crescita continua.

Per la condivisione, il sistema supporta link protetti da password o con scadenza, oltre a spazi collaborativi più strutturati: è possibile creare cartelle condivise con permessi di lettura o modifica differenziati per gli utenti. La funzione “Richiesta foto” permette di far contribuire altri utenti alla composizione di un album direttamente sul NAS, tramite un link pubblico controllato, rendendo la collaborazione ancora più semplice e sicura.

Conclusioni: Synology DS225+, il centro della gestione dati privata e sicura

Il NAS Synology DS225+ non è soltanto un dispositivo di archiviazione, ma un vero e proprio nodo centrale di un’infrastruttura digitale completa. Grazie all’integrazione con strumenti avanzati come Active Insight per il monitoraggio distribuito e Surveillance Station per la videosorveglianza professionale, il NAS DS225+ garantisce sicurezza, continuità e controllo totale dei dati.

Synology punta a costruire un ecosistema ben orchestrato in cui hardware, firmware, sistema operativo e applicazioni lavorano in sinergia, offrendo un ambiente affidabile e performante, completamente sotto il controllo dell’utente. Nessun abbonamento nascosto, nessuna dipendenza da servizi esterni: i dati restano privati, protetti e accessibili secondo le esigenze dell’organizzazione o dell’utente privato.

Abbinato a dischi come gli HAT3300, il DS225+ rappresenta una delle soluzioni più equilibrate e avanzate disponibili oggi, combinando la semplicità d’uso del cloud con l’affidabilità di un’infrastruttura locale progettata per operare 24/7 sotto carichi reali. In un contesto in cui i servizi cloud aumentano costi e limitano il controllo, il DS225+ si conferma un “porto sicuro”: un investimento iniziale che si ripaga nel tempo, un’infrastruttura scalabile e una piattaforma capace di offrire autonomia, continuità ed efficienza con sovranità completa sui propri dati.

