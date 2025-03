Napoli-Inter: a che ora si gioca e dove vederla

Oggi, sabato 1° marzo, si giocherà Napoli-Inter, match valido per la 27^ giornata del campionato di Serie A. La sfida scudetto dello Stadio Maradona di Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Per vedere la partita di oggi tra Napoli e Inter occorre attivare DAZN Standard, il piano che include tutti i match di Serie A e lo sport di DAZN. Al momento è disponibile a 34,99 euro al mese per 12 mesi: inclusa nel prezzo vi è anche la programmazione in diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, con l'Australian Open e il Roland Garros in esclusiva, più il ciclismo e gli sport invernali.

Orario Napoli-Inter

Il via al big match della 27^ giornata di Serie A Napoli-Inter è fissato alle 18:00 di oggi, sabato 1° marzo. A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1. I suoi assistenti saranno Peretti e Alessio, Colombo figurerà invece come quarto uomo.

Dove vedere Napoli-Inter

La diretta di Napoli-Inter sarà visibile sulla piattaforma streaming DAZN per tutti gli abbonati al piano DAZN Standard. Attualmente il prezzo dell'account Standard è 34,99 euro al mese per un anno, volendo però è possibile scegliere anche il piano mensile senza vincoli al prezzo di 44,99 euro.

DAZN Standard include tutte le partite di Serie A e Serie B, più i contenuti di Milan TV, Inter TV e Juventus TV. Gli appassionati di calcio avranno accesso anche alla LaLiga EA Sports, al meglio della Liga Portugal Betclic e alla UEFA Women's Champions League.

Chi ama il basket, invece, potrà godere di tutta la Serie A UnipolSai, tutta l'Eurolega, l'Eurocup e la Basket Champions League. C'è spazio però anche per la pallavolo, con le partite della Nazionale italiana ai Mondiali, la Serie A femminile, la Superlega e le partite delle squadre italiane nel Mondiale.

Infine, oltre alla diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, il piano include una selezione di partite NFL e la boxe.

