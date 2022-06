Namecheap: hosting web scontati fino al 66%

Se trovare le idee e avere le capacità di realizzare un nuovo progetto digitale non è semplice, ancora meno lo è trovare un hosting funzionale. I provider disponibili sono moltissimi ma, al di là di specifiche tecniche confuse per chi non è un super esperto, sono ben pochi i servizi effettivamente validi.

La velocità dei server deve coesistere con sistemi di sicurezza efficaci, il tutto con una certa stabilità dei server proposti. I costi, quando tutto sembra combaciare, possono allontanare chi non ha budget esagerati a disposizione.

In questo contesto, una delle scelte più interessanti potrebbe essere Namecheap. Stiamo parlando di un servizio molto noto nel settore che, anche grazie agli attuali sconti, offre alcuni dei piani hosting più interessanti sulla scena mondiale.

Un piano specifico di hosting per ogni tipo di necessità

Namecheap propone diversi piani che, come vedremo, si sposano perfettamente con qualunque tipo di utente e necessità.

Chi si avvicina a questo settore e vuole uno spazio per il proprio sito/blog personale, può partire con la formula Stellar. Questa prevede:

un dominio gratuito

SSL gratuiti

3 siti web

20 GB di spazio di archiviazione cloud.

Il prezzo? Grazie allo sconto del 52% si parte da appena 1,48 dollari al mese (scegliendo un datacenter negli USA).

Per chi invece ha necessità più elevate, come un sito per la propria attività, è possibile fare lo step successivo, affidandosi a Stellar Plus. Questa sottoscrizione permette di ospitare un numero infinito di siti web oltre a fornire un sistema automatico di backup giornaliero.

In questo caso, il prezzo è soggetto allo sconto del 66%, il che significa un costo mensile pari a 2,18 dollari al mese (con datacenter negli USA).

Al di là di questi abbonamenti e dei relativi sconti, è bene poi ricordare come Namecheap sia anche uno dei provider più famosi al mondo per quanto riguarda la vendita di domini (come è facile intuire dal nome stesso). Dunque, è possibile trovare domini di tipo:

com

net

co

biz

me

us

online

xyz

A prezzi più che competitivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.