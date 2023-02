MythTV 33: arrivata la nuova web interface

Il team di coder del progetto MythTV, noto programma DVR open source dedicato appunto alle operazioni di registrazione video digitale, ha avviato la distribuzione della nuova stable release. MythTV 33 arriva dopo più di un anno di sviluppo dalla precedente edizione, ovvero MythTV 32, ed implementa una serie di novità di rilievo che migliorano concretamente il workflow con tale applicativo. La nuova feature che salta subito all'occhio è sicuramente la web interface sviluppata dal team di sviluppatori che risulta essere estremamente utile sopratutto durante il processo di setup di MythTV. Tale interfaccia web viene eseguita tramite un server HTTP presente all'interno dell'applicazione mythbackend, dunque non sono richieste librerie o software addizionali per abilitare tale funzionalità.

La web interface è accessibile fin da subito non appena viene ultimata l'installazione del programma. Basta infatti aprire il browser ed immettere un apposito indirizzo, ovvero http://IPlocaledelPC:6544/, dentro la barra degli URL. Di default l'utente base si chiama admin mentre la password è mythtv. Fatto questo si aprirà infatti l'interfaccia di configurazione di MythTV 33 dalla quale si potranno appunto programmare e configurare i vari processi di registrazione. Tale setup con le giuste configurazione è accessibile anche dall'esterno della propria rete locale, dunque può essere molto utile a coloro che desiderano controllare il programma anche da remoto.

In MythTV 33 è stata implementata l'ultime edizione di FFmpeg ovvero la suite software open source che viene utilizzata, anche da diversi altri progetti similari, per: registrare, convertire e riprodurre contenuti multimediali. Le ultime versioni di FFmpeg consentono di accedere ad una serie di miglioramenti delle prestazioni non indifferenti su diverse configurazioni hardware e software.

Sempre in MythTV 33 è possibile reperire il supporto per DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) with SatIP, si tratta di un protocollo che consente di stabilire la comunicazione tra il device DVR ed il ricevitore satellitare o il cavo d'antenna tradizionale.