myPOS Ultra: il nuovo dispositivo per i pagamenti è in offerta lancio

La società di servizi di pagamento myPOS ha lanciato myPOS Ultra, un terminale smart POS di nuova generazione. Al momento è disponibile in offerta lancio a 199 euro anziché 249 euro, per un risparmio dunque di 50 euro.

myPOS Ultra è un dispositivo a canone zero, con una commissione fissa all'1,20% per ogni transazione se si ha un fatturato mensile inferiore a 10.000 euro. In caso di fatturato superiore, è possibile richiedere un preventivo su misura in base alle esigenze della propria azienda.

I principali punti di forza del nuovo myPOS Ultra

Veloce, affidabile, ultra potente: così viene descritto il nuovo dispositiv di myPOS sul sito ufficiale, e per ogni termine corrisponde una precisa funzione.

Affidabile : autonomia in standby di 15 giorni, durante i quali è possibile stampare oltre 1.500 ricevute, e gestione della propria attività ovunque ci si trovi grazie a una SIM dati gratuita.

: autonomia in standby di 15 giorni, durante i quali è possibile stampare oltre 1.500 ricevute, e gestione della propria attività ovunque ci si trovi grazie a una SIM dati gratuita. Potente : stampa delle ricevute ultra-rapida per garantire una gestione più veloce degli ordini.

: stampa delle ricevute ultra-rapida per garantire una gestione più veloce degli ordini. Veloce: ricezione del denaro sul conto aziendale myPOS in meno di tre secondi.

A proposito di velocità, il dispositivo di myPOS monta un processore Quad-Core 2.0GHz, supportato dalla tecnologia Android 11, per transazioni ultra-rapide. Un altro suo punto di forza è l'AppMarket integrato, grazie al quale chiunque può diventare un autentico professionista grazie alle molteplici applicazioni commerciali disponibili.

Insieme all'AppMarket, ogni esercente myPOS riceverà anche una carta di debito gratuita appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard, utilizzabile come carta contactless o attraverso Google Pay/Apple Pay. Sempre a proposito di carte, il nuovo terminale POS è in grado di accettare tutti i tipi di carte e qualsiasi metodo di pagamento: contactless, banda magnetica, chip&PIN e pagamenti QR.

Il dispositivo myPOS Ultra è disponibile in offerta lancio a 199 euro anziché 249 euro, senza alcun canone mensile e un'unica commissione pari all'1,20 per transazione. Lo sconto di 50 euro per l'acquisto del nuovo POS è disponibile fino al 29 aprile 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.