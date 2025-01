myPOS: tutti i terminali POS senza canone mensile

myPOS è una fintech specializzata in soluzioni di pagamento avanzate per piccole e medie imprese e liberi professionisti. Tra le sue caratteristiche principali si annoverano l'accesso immediato ai propri fondi e la possibilità di sottoscrivere un account aziendale gratuito.

Sono diversi i POS disponibili sul suo sito. Il più economico è myPOS Go 2, in vendita a 39 euro, che include una SIM 4G gratuita, una connettività Wi-Fi, ricevute via e-mail e SMS: non prevede alcun canone mensile, ma un'unica commissione pari all'1,20% per transazione.

L'ampia gamma di terminali POS dell'azienda fintech myPOS sono compatibili con tutte le tipologie di carte e con i wallet digitali come Apple Pay e Google Pay. L'offerta parte da myPOS Go 2, disponibile al prezzo di 39 euro.

Si passa poi a myPOS Go Combo, un terminale di vendita con base di ricarica e stampante. L'attuale prezzo disponibile sul sito di myPOS è pari a 189 euro.

C'è infine myPOS Pro, il POS più potente basato sul sistema operativo Android. In vendita a 249 euro, include una stampante termica ultraveloce, una batteria in grado di durare tutto il giorno e la soluzione AppMarket integrata, per mettere a disposizione di ciascun titolare di un'attività tutte le app aziendali che si desiderano.

Al momento, sul sito di myPOS è attiva una promozione che consente di recuperare i 39 euro richiesti per l'acquisto di myPOS Go 2 incassando una somma superiore ai 5.000 euro entro il 31 marzo 2025. Il regolamento della promo prevede inoltre che l'acquisto del terminale POS venga completato entro il 31 gennaio.

Maggiori dettagli sulla promozione appena citata sono consultabili sulla pagina dedicata del sito myPOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.