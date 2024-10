MyPos: terminale Pro a soli 199€ e commissioni ridotte all'1,49%

Fino al 31 ottobre, il terminale myPOS Pro, il più sofisticato della gamma myPOS, è disponibile a 199 euro anziché 249 euro, con uno sconto di 50 euro applicato direttamente nel carrello. L’offerta include sia la connettività Wi-Fi sia una SIM 4G integrata e gratuita, garantendo una connessione continua senza costi mensili aggiuntivi, solo una commissione per transazione dell’1,20%.

Come ottenere lo sconto di 50€ su myPOS Pro

myPOS Pro si distingue come un dispositivo POS rapido e intelligente, dotato di una batteria che dura tutto il giorno e di un sistema operativo Android 10, alimentato da un processore quad-core, per prestazioni efficienti. Questo POS avanzato consente una gestione mobile dell’attività, grazie alla SIM gratuita che offre libertà di movimento e connettività ovunque ci si trovi. La batteria a lunga durata permette di lavorare per ore senza interruzioni.

Un’altra caratteristica rilevante è la stampante termica ad alta velocità, ideale per processare ordini in tempi ridotti. Ed è compatibile con tutti i principali circuiti di pagamento, garantendo l'accettazione di tutte le carte.

Inoltre, myPOS Pro integra l’AppMarket, uno store che offre accesso a un’ampia gamma di app aziendali per una gestione semplificata del business, mentre il sistema operativo Android 10 assicura prestazioni rapide e affidabili.

Per maggiori dettagli sull’offerta, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale di myPOS. La promozione è valida fino al 31 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.