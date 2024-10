myPOS: risparmia 50€ sul POS più avanzato senza canone mensile

Fino al 31 ottobre il POS myPOS Pro, quello più avanzato fra le soluzioni della società fintech myPOS, è in offerta a 199 euro invece di 249 euro, grazie a uno sconto immediato di 50 euro in carrello. L'offerta include la connettività Wi-Fi e una connessione con SIM 4G integrata e gratuita. Inoltre, non vi è alcun canone mensile da sostenere, ma solo una commissione dell'1,20% per transazione.

Con myPOS Pro si ottiene un POS intelligente e veloce, con una batteria in grado di durare tutto il giorno e prestazioni superiori alla media grazie al sistema operativo Android 10 e l'adozione di un processore quad-core.

L'offerta di myPOS sul terminale di vendita più completo

Tra i principali punti di forza dell'offerta myPOS vi è la flessibilità di gestire la propria attività qualunque sia la propria posizione, grazie all'integrazione di una SIM dati gratuita. Portabilità esaltata anche dalla batteria di lunga durata, che assicura al terminale di vendita un'autonomia superiore alla media.

Un'altra opzione significativa è la stampante termica ultraveloce, grazie alla quale è possibile effettuare l'elaborazione degli ordini nel minor tempo possibile. Inoltre, myPOS Pro è in grado di accettare tutti i tipi di carte, al fine di gestire al meglio qualsiasi metodo di pagamento.

A tutto questo poi si aggiunge l'integrazione di AppMarket, uno store che include tutte le app aziendali di cui un'attività ha bisogno per la gestione semplificata del proprio business. E se a ciò si unisce il sistema operativo Android 10, è facile intuire come le prestazioni del POS siano sempre ultraveloci.

Maggiori informazioni sull'offerta di myPOS per il suo terminale di vendita più avanzato a questa pagina dedicata del sito ufficiale. La promozione scade il prossimo 31 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.