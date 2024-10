myPOS Pro: risparmia 50€ sul POS a canone zero di myPOS

Se hai da poco aperto un'attività, e sei alla ricerca di un POS a canone zero in grado di gestire il tuo business ovunque, ti segnaliamo l'ultima offerta di myPOS, la società di servizi di pagamento con sede a Londra specializzata nella realizzazione di terminali per pagamenti mobili e online.

La promozione in corso consente di risparmiare 50 euro su myPOS Pro, il terminale di vendita più avanzato della linea di prodotti offerta dall'azienda britannica, per un prezzo di vendita finale di 199 euro anziché 249 euro. L'offerta è valida fino al 31 ottobre (incluso).

myPOS Pro: il POS a canone zero di myPOS è in sconto di 50 euro

Con myPOS Pro si entra in possesso di un POS senza canone mensile, intelligente, veloce e autonomo. Innanzitutto offre una connessione sempre attiva grazie all'integrazione di una SIM 4G, con traffico dati incluso. Dispone poi della connettività Wi-Fi, con annessa myPOS AppMarket, uno store di app pensato appositamente per aiutare ogni azienda a crescere.

Insieme alla SIM dati gratuita, è opportuno menzionare anche la durata della batteria, grazie alla quale gli esercenti possono fare affidamento sul POS di myPOS per tutto il giorno. Tutto questo rende ancora più evidente la natura di dispositivo autonomo del terminale in questione.

Un altro aspetto importante riguarda la capacità di gestire in maniera semplice qualsiasi metodo di pagamento: contactless, pagamenti QR, chip&PIN, banda magnetica. Di conseguenza, è in grado di accettare tutti i tipi di carte, rendendo l'esperienza di acquisto del cliente ancora più soddisfacente.

Per beneficiare dello sconto di 50 euro su myPOS Pro, è sufficiente collegarsi su questa pagina dedicata del sito myPOS e selezionare il terminale di vendita più avanzato. Il POS è a canone zero e prevede una commissione fissa all'1,20% per ogni transazione.

