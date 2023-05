myPOS Pro è il POS smart con Android: spese di spedizione gratis

Di POS ce ne sono tanti: dai più costosi ai più economici, da quelli base ai ricchi di funzionalità. Ma qual è il più potente di sempre? Tra i migliori c'è myPOS Pro, una vera e propria chicca tech per quegli esercenti che sono alla ricerca di un terminale smart e pieno di vantaggi.

myPOS Pro monta infatti un processore quad-core con sistema operativo Android 10 che garantisce prestazioni davvero elevate. Inoltre, è pensato per adattarsi alla perfezione a qualunque business, anche chi si trova spesso in mobilità: tra i servizi inclusi impossibile non nominare la SIM dati gratuita, la stampante termica ultraveloce e la batteria ancora più potente, che permette un utilizzo attivo tutto il giorno.

Il costo è di 249 euro, una tantum: dopo il primo pagamento, infatti, non dovrai più sostenere alcuna spesa aggiuntiva. myPOS Pro non ha canone mensile, né annuale, soltanto una commissione dell'1,20% + 0,05 euro per transazione. E grazie alla promozione attualmente in corso, anche la spedizione è completamente gratis per un periodo di tempo limitato.

I vantaggi che ti faranno innamorare di myPOS Pro

myPOS Pro è un terminale POS smart in grado di gestire facilmente qualsiasi metodo di pagamento, che sia contactless, Chip&PIN, banda magnetica o pagamenti QR. Fiore all'occhiello è il sistema operativo Android 10, che assicura prestazioni elevate e transazioni ultraveloci. Inoltre, grazie all'AppMarket integrato, avrai sempre a disposizione tutte le app aziendali più adatte al tuo business.

Dotato di una potente stampante termica, myPOS Pro processa gli ordini all'istante e stampa gli scontrini rapidamente dopo ogni vendita. Inoltre, è possibile creare direttamente dal terminale POS la configurazione dello scontrino personalizzato con il logo aziendale.

Portatile, compatto, dotato di connessione Internet e schermo multi-touch HD da 5,5 pollici: tutto ciò di cui la tua attività ha bisogno, racchiuso all'interno di un'unica soluzione di pagamento. Non ci sarà infatti alcun bisogno di aprire un nuovo conto corrente o sottoscrivere contratti vincolanti con una banca per utilizzare myPOS Pro, poiché ti fornirà un conto aziendale completamente gratuito e multivaluta con IBAN dedicato su cui accreditare, istantaneamente e senza costi aggiuntivi, i tuoi ricavi. Riceverai inoltre una Carta Visa Business gratuita, che puoi utilizzare per fare acquisti o prelievi.

Nessun canone mensile o contratto vincolante: paghi soltanto prezzo d'acquisto del terminale, pari a 249 euro, e una commissione pari a 1,20% + 0,05 euro per transazione. Inizia a usare myPOS in tre semplici passi:

Acquista un terminale dal negozio online myPOS e ricevilo in tre giorni lavorativi: in via promozionale, la spedizione è gratuita ;

; Crea un conto myPOS in meno di cinque minuti e il team di supporto ti aiuterà ad essere immediatamente operativo;

Inizia ad accettare i pagamenti fin da subito. Una volta verificato il tuo conto aziendale, potrai subito utilizzare il tuo terminale per pagamenti in negozio e online con accredito istantaneo.

