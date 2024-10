myPOS Pro: 50€ di sconto sul POS a canone zero di myPOS

Un POS intelligente, veloce e pro. Queste le caratteristiche chiave di myPOS Pro, il terminale di vendita a canone zero dell'azienda fintech myPOS con scheda SIM 4G integrata, connettività Wi-Fi e stampante termica ultraveloce protagonista dell'ultima offerta: fino al 31 ottobre si può acquistare al prezzo scontato di 199 euro anziché 249 euro, con un risparmio di 50 euro.

Tra i principali punti di forza del POS più completo di myPOS si annoverano la flessibilità nella gestione della propria attività, l'elaborazione degli ordini più veloce grazie alla stampante termica, una batteria che dura tutto il giorno e l'integrazione di Android 10 con un processore quad-core per essere sempre operativi.

myPOS Pro è in sconto di 50 euro sul sito di myPOS

Con il POS "top di gamma" di myPOS si è in grado di accettare tutti i tipi di carte, in modo da gestire con semplicità ogni metodo di pagamento. E lo fa garantendo prestazioni ultra-elevate, grazie al sistema operativo Android. A questo proposito, occorre menzionare anche lo store AppMarket integrato, che mette a disposizione tutte le app aziendali per far crescere il proprio business.

La natura Pro del terminale di vendita in offerta è testimoniata anche dai tanti servizi disponibili, tra cui il conto multivaluta myPOS gratuito (e IBAN dedicato), l'accredito istantaneo sul conto (in meno di 3 secondi), più la carta Mastercard aziendale gratuita di myPOS.

A livello contrattuale, myPOS Pro è disponibile al prezzo di 199 euro (una tantum), con commissione fissa all'1,20% per ogni transazione. Non è invece previsto alcun canone mensile.

Per usufruire dei tanti vantaggi offerti dalla soluzione myPOS, è sufficiente completare l'acquisto del POS su questa pagina del sito ufficiale, risparmiando 50 euro rispetto al prezzo consigliato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.