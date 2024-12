myPOS, il Black Friday continua a dicembre: fino al -70% per un nuovo POS

La promo del Black Friday di myPOS continua e rappresenta un'occasione ottima per le piccole aziende alla ricerca di un nuovo POS. Tutta la gamma è ora disponibile con uno sconto fino al 70% sull'acquisto di un nuovo POS che potrà poi essere utilizzato con un canone zero, seguendo quanto previsto dalle condizioni contrattuali fissate da myPOS. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di myPOS.

Cosa prevede l'offerta di myPOS per il Black Friday

Con la promo del Black Friday, prolungata anche a dicembre, è possibile acquistare uno dei POS di myPOS a prezzo scontato. Le opzioni sono:

myPOS Go 2 al costo di 9,90 euro invece di 39 euro

al costo di invece di 39 euro myPOS Go Combo (con dock di ricarica e stampante) al costo di 99 euro invece di 189 euro

(con dock di ricarica e stampante) al costo di invece di 189 euro myPOS Carbon (terminale Android con stampante integrata) al costo di 119 euro invece di 229 euro

(terminale Android con stampante integrata) al costo di invece di 229 euro myPOS Pro (terminale Android con stampante integrata) al costo di 189 euro invece di 249 euro

Tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa. È possibile attivare l'estensione di garanzia fino a 2 anni aggiuntivi. La spedizione è sempre gratuita.

La gamma di myPOS, quindi, propone diverse opzioni per l'acquisto di un nuovo POS con condizioni agevolate che potrà poi essere utilizzato per accettare pagamenti in modo semplice, con carte di tutti i tipi e anche con wallet digitali. C'è anche la possibilità di sfruttare la comodità degli incassi immediati e la gestione via app.

L'uso del POS è a canone zero e prevede le seguenti condizioni:

commissione di 1,2% sulle transazioni fino a 10.000 euro di fatturato mensile

sulle transazioni fino a 10.000 euro di fatturato mensile offerta personalizzata per un fatturato superiore

Per tutti i dettagli sull'offerta di myPOS è possibile seguire il link qui di sotto e accedere al sito ufficiale da cui è possibile acquistare il POS a prezzo ridotto con la promo del Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.