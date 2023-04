myPOS Go Combo unisce dock a mobilità POS: ottienilo a prezzo lancio

myPOS ha da poco lanciato la soluzione perfetta per tutti gli esercenti alla ricerca di un modo per rendere i pagamenti con carta più semplici, veloci e convenienti. Parliamo del nuovissimo myPOS Go Combo, un gioiellino all'avanguardia che combina la massima mobilità con funzionalità avanzate - tra cui la stampa di scontrini, connessione a un registratore di cassa e batteria di durata aumentata.

Se ordini ora il tuo myPOS Go Combo, potrai usufruire di un'imperdibile offerta promozionale. Infatti, per un periodo di tempo limitato, il costo è di soli 169 euro invece di 189. Potrai così portare la tua attività a un nuovo livello di efficienza e praticità senza canoni mensili né contratti vincolanti da rispettare. Solo un costo d'acquisto una tantum e la commissione per transazione pari all'1.69% + 0,05 euro. Riceverai, inoltre, una carta business gratuita che potrai collegare al tuo conto aziendale gratuito fornito da myPOS con IBAN dedicato in ben 14 valute.

Tutte le funzionalità del nuovo myPOS Go Combo

Scopri il nuovo terminale myPOS Go Combo: la soluzione perfetta per unire la massima mobilità con le funzionalità avanzate di una docking station. Questo dispositivo innovativo combina un lettore di carte standalone, myPOS Go 2, con un dock di stampa e ricarica, dotato di una nuova batteria al litio integrata per garantire un'autonomia elevata.

Il dock di stampa integrato raddoppia le ore di lavoro del dispositivo myPOS Go 2, permettendoti di accettare pagamenti in movimento e stampare scontrini personalizzati istantaneamente, mentre invii copie via e-mail o SMS. Con la banda magnetica, potrai agganciare il tuo POS in modo sicuro nella stazione di stampa e posizionarlo o rimuoverlo facilmente.

Inoltre, la nuova soluzione myPOS Go Combo accetta tutti i metodi di pagamento e offre funzionalità aggiuntive come una SIM dati integrata. E con la possibilità di ricevere i pagamenti all'istante, senza costi aggiuntivi, potrai utilizzare i fondi immediatamente, indipendentemente dall'ora o dal giorno in cui la transazione è stata effettuata.

Non perdere l'occasione di portare la tua attività al livello successivo con il terminale myPOS Go Combo. Acquista subito il tuo dispositivo dal negozio online myPOS a soli 169 euro per un periodo limitato e scopri come è facile accettare pagamenti in mobilità senza rinunciare alle funzionalità di una docking station integrata.

