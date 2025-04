myPOS Go Combo, POS portatile con zero canone e 50€ di sconto

Hai un’attività e stai cercando un POS efficiente, comodo da usare sia in negozio che in movimento? Il myPOS Go Combo è la soluzione che fa per te. Si tratta di un terminale 2 in 1 che unisce in un solo dispositivo un lettore di carte, una base di ricarica con stampante e tutta la flessibilità di cui hai bisogno. Il tutto senza alcun canone mensile: paghi una volta il dispositivo, poi solo le commissioni sulle transazioni effettuate.

E oggi è il momento perfetto per acquistarlo: è in promozione speciale a 129€, invece di 179€. Per approfittarne basta andare sul sito di myPOS.

Tutto quello che ti serve in un unico POS: ecco myPOS Go Combo

Con myPOS Go Combo, puoi accettare pagamenti ovunque ti trovi, senza bisogno di connetterlo a uno smartphone o a un tablet. Grazie alla SIM 4G integrata e gratuita, alla connessione Wi-Fi e alla stampante inclusa nella dock di ricarica, il terminale è completamente autonomo e sempre pronto all’uso.

Che tu gestisca un punto vendita fisso o lavori spesso in mobilità, questo POS ti segue ovunque: perfetto per fiere, mercatini, consegne a domicilio o attività su appuntamento. E quando sei in negozio, basta inserirlo nella dock per stampare gli scontrini rapidamente, grazie alla stampante termica ad alta velocità integrata.

In più, la base è dotata di una batteria al litio ad alta capacità, che prolunga l’autonomia complessiva del dispositivo e ti consente di lavorare più a lungo senza interruzioni.

myPOS Go Combo è un POS senza costi fissi, ideale per chi cerca trasparenza e libertà nella gestione delle spese. Una volta acquistato il terminale, pagherai solo una piccola percentuale su ogni transazione:

Per volumi di incasso fino a 10.000€ mensili con carta : nessun canone e commissioni a partire da 1,20% per transazione ;

: nessun canone e commissioni a partire da ; Per incassi superiori: puoi ottenere una proposta personalizzata, in base alle esigenze della tua attività.

Con myPOS Go Combo hai tutto: praticità, velocità e zero vincoli. È la scelta perfetta per chi cerca un POS professionale e flessibile, con prestazioni elevate e un prezzo accessibile. Approfitta dell’offerta in corso e acquistalo a 129€ invece di 189€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.