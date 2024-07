myPOS Go Combo: la soluzione per il tuo negozio in mobilità

Ci sono giorni in cui l’attesa per ricevere i pagamenti con carta ti fa perdere la pazienza. Fortunatamente, myPOS ha pensato a tutti quelli che vogliono smettere di aspettare come se fossero in fila alla posta. Con le soluzioni di questa fintech, i pagamenti arrivano rapidi senza intoppi. Il tuo negozio in mobilità se ne gioverà tantissimo.

Trova il tuo dispositivo perfetto scegliendo tra myPOS Go 2 a 39 euro, myPOS Go Combo in offerta a 99 euro (anziché 189 euro) e myPOS Pro a 199 euro, invece di 249 euro.

Negozio in mobilità senza lunghe attese grazie a myPOS

La marcia in più di myPOS è l’accredito immediato dei pagamenti. Dimentica le lunghe attese: i tuoi soldi saranno nel tuo conto corrente in meno di 24 ore. Questo significa più flusso di cassa e meno problemi.

Abbiamo parlato di sicurezza? Lo facciamo adesso. myPOS è sicuro come una cassaforte svizzera, certificato PCI DSS. Ma quello che più piace è la semplicità: lo configuri in un attimo e lo usi anche se l'unica cosa tech che conosci è il tostapane.

Se hai una PMI, myPOS è una manna dal cielo: rapido, economico e facile da usare. Senza contare che fa risparmiare tempo: velocizzi i checkout nel tuo negozio al dettaglio, o accetti pagamenti direttamente al tavolo nel tuo ristorante. Se sei un professionista sempre in movimento, niente di meglio di myPOS per ricevere pagamenti dai clienti senza stress.

myPOS Go Combo è sicuramente la soluzione migliore in questo momento perché costa la metà grazie allo sconto. Se hai un negozio in mobilità, ti serve ancora di più. Non aspettare troppo, perché il prezzo potrebbe tornare normale quanto prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.