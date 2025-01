myPOS Go Combo: la soluzione per i pagamenti senza canone mensile

Per chi desidera gestire i pagamenti in modo rapido e professionale, myPOS Go Combo si conferma una soluzione innovativa e completa, progettata per soddisfare le esigenze di chi lavora in mobilità o in spazi dinamici. Questo POS tutto in uno combina versatilità, tecnologia avanzata e costi trasparenti, senza canoni mensili. Per attivarlo basta andare sul sito di myPOS e seguire le istruzioni, ma prima andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche di questo dispositivo.

myPOS Go Combo ha connettività 4G e WiFi: non necessita di smartphone

Il dispositivo si distingue per la connessione 4G con scheda SIM gratuita integrata, che assicura un funzionamento fluido ovunque ci si trovi, anche senza una rete Wi-Fi. La connettività Wi-Fi, inoltre, aggiunge flessibilità nelle aree coperte da una rete locale. Un elemento unico di myPOS Go Combo è il dock di ricarica con stampante integrata, che consente di generare ricevute cartacee direttamente dal terminale, semplificando la gestione dei pagamenti in contesti come ristoranti, negozi o fiere.

A differenza di altri POS, myPOS Go Combo è un dispositivo completamente autonomo che non richiede l'utilizzo di uno smartphone per funzionare. Accetta pagamenti contactless, con chip e PIN, e da dispositivi smart come smartphone e smartwatch, garantendo una compatibilità universale.

La praticità si estende alla gestione dei fondi: le transazioni vengono accreditate immediatamente sul conto myPOS associato, dando accesso istantaneo ai pagamenti ricevuti. Grazie alla carta di debito inclusa, i fondi possono essere utilizzati per acquisti aziendali o prelievi.

La portabilità del dispositivo, unita alla stampante integrata e alla semplicità d’uso, lo rendono perfetto per aziende di qualsiasi dimensione. Con myPOS Go Combo, accettare pagamenti non è mai stato così semplice, sicuro e conveniente. Scopri di più e acquista questo dispositivo direttamente sul sito ufficiale di myPOS. Il suo costo è di 189€ + IVA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.