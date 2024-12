myPOS Go Combo: il POS 2 in 1 senza canone fisso

myPOS Go Combo è il dispositivo 2 in 1 che combina un lettore di carte con una dock di ricarica e una stampante integrata. Questa soluzione all'avanguardia, al costo di 189€ + IVA, elimina la complessità dei sistemi tradizionali, offrendoti uno strumento affidabile, pratico e senza canone mensile. Con myPOS Go Combo, puoi accettare pagamenti ovunque ti trovi, garantendo al contempo la massima efficienza grazie alla sua portabilità e alle numerose funzionalità incluse.

myPOS Go Combo: una soluzione completa e senza compromessi

Il punto di forza di myPOS Go Combo è l’assenza di costi fissi. Non dovrai preoccuparti di abbonamenti mensili, pagando soltanto una commissione dell’1,20% sulle transazioni effettuate. Inoltre, con un investimento di 189€ + IVA, il terminale diventa tuo senza alcun comodato d’uso, assicurandoti la massima libertà di gestione.

Il dispositivo include una connessione SIM 4G gratuita, con traffico dati illimitato e nessun costo aggiuntivo, garantendoti una connessione stabile e sicura ovunque ti trovi. Quando sei in sede, puoi facilmente passare alla rete WiFi per continuare a lavorare senza interruzioni.

La stampante termica integrata permette di emettere scontrini rapidamente, mentre la dock di ricarica garantisce una durata prolungata grazie alla batteria ad alta capacità. Questo POS è progettato per offrire il massimo della flessibilità, con la possibilità di essere utilizzato in mobilità o integrato al registratore di cassa, senza la necessità di uno smartphone.

Con myPOS Go Combo, hai tutto ciò di cui hai bisogno per gestire i pagamenti in modo professionale e pratico. Questa soluzione innovativa ti consente di lavorare in totale autonomia, ovunque ti trovi, garantendo al contempo la massima efficienza.

Non perdere l’occasione di migliorare la gestione della tua attività: scegli myPOS Go Combo e approfitta di tutti i suoi vantaggi.

