myPOS Go 2 in offerta: risparmia 20€, ora accetta anche Satispay

Per la tua attività è importante scegliere il POS giusto. Strumento troppo spesso sottovalutato, ma che può offrire un vantaggio notevole sulla concorrenza, specialmente per quanto riguarda la connettività e le tipologie di pagamento accettate.

In questo myPOS Go 2 è il migliore: è un lettore di carte portatile autonomo, con Wi-Fi e scheda SIM 4G gratuita inclusi e che non richiede nessuno smartphone per collegarsi. Non solo, accetta anche i metodi di pagamenti più innovativi, anche Satispay!

Ma le buone notizie non finiscono qui: il terminale myPOS è ora scontato a 19€ al posto di 39€, un risparmio di ben 20€ per un servizio che ti chiede solo l'1,20% sulle di commissioni per transazione.

Cosa stai aspettando? Scopri subito l'offerta e richiedi oggi stesso il tuo nuovo POS!

Scegli ora myPOS Go 2 e risparmia 20€ sull'acquisto: scopri i vantaggi

L'offerta di myPOS Go2 ti permette di portare la tua attività ovunque grazie a un potentissimo lettore di carte portatile. Uno strumento che funziona in totale autonomia, non essendo necessario collegarsi a un telefono per accettare i pagamenti e avendo già una SIM 3G/4G gratuita integrata.

Tra i suoi più grandi vantaggi c'è anche l'accettazione di numerosi metodi di pagamento, come Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e ora - importante novità - anche Satispay.

Tutto questo scontato a soli 19€ al posto di 39€ per l'acquisto del terminale. Un'offerta davvero vantaggiosa, a cui si aggiungono zero canone mensile e zero costi extra per l'accredito istantaneo. Paghi solo l'1,20% di commissione sulle transazioni e non hai nessun contratto vincolante!

Approfitta della promozione in corso e acquista ora il tuo myPOS Go 2 online per riceverlo in appena 3 giorni lavorativi. Dopodiché, dovrai solo creare un conto myPOS per iniziare ad accettare pagamenti in negozio o e-commerce. Provalo subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.