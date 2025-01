myPOS Go 2: il costo del POS viene rimborsato con le vendite

Il POS myPOS Go 2 è un lettore di carte portatile autonomo a canone zero, con una scheda SIM 4G integrata e gratuita, connettività Wi-Fi e accredito istantaneo. Tra le altre cose, offre una carta aziendale Mastercard gratuita più un conto business a costo zero con un IBAN dedicato in 14 valute.

Il costo di myPOS Go 2 è pari a 39 euro. A canone zero, l'unica spesa è legata al discorso delle commissioni: per ogni transazione effettuata con il POS vi è una commissione dell'1,20%. Tornando all'importo richiesto per l'acquisto, vi segnaliamo l'ultima promozione Promo Go 2 Price Cashback, che consente di ottenere un rimborso completo (pari cioè a 39 euro).

Prima di vedere i dettagli della promo, vi confermiamo che la richiesta del terminale di vendita può essere presentata tramite questa pagina del sito ufficiale myPOS.

La promozione legata all'acquisto del POS myPOS Go 2

Gli utenti che acquistano myPOS Go 2 entro il 31 gennaio e raggiungono un importo superiore a 5.000 euro relativo ai pagamenti con carta sul proprio dispositivo entro il 31 marzo beneficeranno del rimborso completo dell'importo speso per comprare il POS (39 euro, ndr).

A differenza di molti altri terminali di vendita simili, il POS dell'azienda myPOS consente di accettare la stragrande maggioranza delle carte di pagamento: Visa, Mastercard, Maestro, American Express e JCB. Inoltre, è in grado di accettare anche i pagamenti tramite Apple Pay e Google Pay, così come quelli effettuati tramite Satispay.

Per partecipare alla promozione in corso e ricevere così il rimborso di 39 euro, il termine ultimo per acquistare myPOS Go 2 è fissato per il 31 gennaio 2025. La pagina di acquisto è disponibile a questo indirizzo del sito myPOS.

