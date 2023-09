myPOS Go 2, conto corrente e POS portatile a soli 19€

myPOS Go 2 è un dispositivo portatile e leggero che consente di incassare denaro ovunque, grazie alla scheda SIM integrata e al supporto per le reti 3G/4G, che lo rendono autonomi dal collegamento con altri dispositivi per l'accesso alla rete.

Richiedendo ora il POS, è possibile usufruire di un conto corrente aziendale, abbinato a una carta business gratuita MasterCard.

myPOS Go 2: il POS portatile con conto corrente

Acquistando myPOS Go 2 entro il 31 settembre, potrete ottenere a soli 19€ un dispositivo leggero e portatile, per incassare ovunque vi troviate. La SIM integrata lo rende infatti autonomo dal collegarlo a qualsiasi smartphone o rete Wi-Fi, essendo in grado di collegarsi alle reti 3G/4G per operare e ricevere denaro gratuitamente, senza costi aggiuntivi.

È compatibile con i metodi di pagamento più diffusi, come chip&PIN, banda magnetica e contactless, oltre ai portafogli digitali Apple Pay e GPay. Può inoltre inviare ricevute digitali via email o SMS in maniera totalmente diretta. È leggero e pesa soltanto 170g, oltre ad avere una batteria che assicura un'autonomia longeva e una pratica tastiera tattile comoda da digitare.

myPOS GO 2 consente di accreditare sul conto aziendale i pagamenti in meno di 3 secondi, senza alcun costo aggiuntivo. La carta business MasterCard gratuita, abbinata al conto, consente di utilizzare immediatamente il denaro ricevuto per qualsiasi acquisto. Tutte le attività sono interamente gestibili dall'applicazione per smartphone myPOS.

Richiederlo è molto semplice. Basta registrarsi gratuitamente nella pagina dedicata in meno di 5 minuti, per creare da subito il conto corrente aziendale con IBAN dedicato in 14 valute. Effettuato l'ordine del terminale POS dal negozio myPOS, vi sarà recapitato nell'indirizzo indicato entro soli 3 giorni lavorativi. Una volta completata la verifica del conto, sarete già in grado di accettare pagamenti in negozio e online con accredito istantaneo.

Grazie al credito d'imposta, myPOS permette anche di avere un bonus del 30% sulle commissioni.

