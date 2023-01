MX Linux 21.3: arrivati Xfce 4.18 e Linux 6.0

I developer della distribuzione MX Linux hanno reso noto alla propria community di utenti la disponibilità di un nuovo update di tale sistema. MX Linux 21.3 è la terza maintenance release di questo ramo di sviluppo ed arriva dopo quattro mesi e mezzo dalla precedente build, ovvero MX Linux 21.2. Si tratta sostanzialmente di un aggiornamento del media d'installazione dato che la distribuzione è tutt'ora basata sui pacchetti presenti nei repository software di Debian 11.6. "Bullseye". MX Linux 21.3 dispone di una vastissima pletora di applicativi e tool e in tale update possiamo reperire Xfce 4.18, la più versione di tale desktop environment open source basato sulle librerie grafiche GTK, e Linux 6.0, la penultima edizione stabile del kernel del Pinguino.

Nel dettaglio Linux 6.0 è presente solo nella versione di MX Linux 21.3 chiamata AHS (Advanced Hardware Support). Di base infatti l'edizione standard implementa ancora il super rodato Linux 5.10 LTS (Long Term Support). Esiste inoltre una particolare flavor dedicata al window manager ultra leggero Fluxbox che beneficia del nuovo mx-rofi-manager tool. Questo programma permette la personalizzazione dei diversi setting inerenti al window switcher Rofi.

Sempre in MX Linux 21.3 troviamo un nuovo installer tool dedicato ai pacchetti precompilati .deb. Tale componente software manda in pensionare il classico GDebi ed è stato progetto per eseguire le operazioni di installazione e configurazione dei programmi pacchettizzati in tale formato in modo più semplice e rapido rispetto a GDebi . MX Linux 21.3 è stata equipaggiata anche con Menulibre, un menu editor che permette agli utenti di modificare al volo il menu di sistema.

MX Linux 21.3 è una delle poche distribuzioni Linux che tutt'0ggi viene dotata del supporto per i sistemi con CPU (Central Processing Unit) a 32bit. Tale elemento sta infatti via via scomparendo dagli altri sistemi, questo perché quasi tutti gli utenti sono ormai migranti su PC a 64bit. I nuovi file ISO delle diverse flavor di MX Linux 21.3 sono disponibili per il download gratuito direttamente dal sito ufficiale del progetto.