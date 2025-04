Musica senza pubblicità e offline per 30 giorni con Amazon

Se hai il desiderio di ascoltare musicare senza pubblicità e offline, su qualunque tuo dispositivo, potresti valutare l'iscrizione alla prova gratuita di 30 giorni di Amazon Music Unlimited, il servizio streaming musicale di Amazon che include oltre 100 milioni di brani e i podcast più popolari. L'offerta è disponibile soltanto per i nuovi iscritti.

Con la prova di 30 giorni di Amazon Music Unlimited hai accesso ad un catalogo sterminato senza pubblicità, con la possibilità di scaricare i brani per la riproduzione offline, opzione utilissima se ti trovi fuori casa e vuoi risparmiare sia i dati mobili che la batteria stessa dello smartphone o del computer. Un ulteriore suo punto di forza è la qualità audio, di gran lunga superiore rispetto alla maggior parte della concorrenza.

Le ultime uscite musicali su Amazon Music Unlimited

Le settimane che precedono l'inizio dell'estate sono tra le più entusiasmanti per gli appassionati di musica, dal momento che quasi tutti gli artisti e i gruppi presentano una nuova canzone, nella speranza che si trasformi in un nuovo tormentone. In Italia, una delle outsider della prossima stagione estiva potrebbe essere Iva Zanicchi con il brano Dolce far niente, in uscita il 2 maggio, scritto da A-Clark e Vinny.

Riflettori accesi anche su Bottiglie vuote, il singolo che segna l'inizio della collaborazione artistica tra i Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali, con i primi che da tempo sono visti come gli eredi degli 883. Insieme a loro ci sono anche Elisa e Cesare Cremonini, con il brano Nonostante tutto che è già tra i più ascoltati in radio in queste prime settimane.

Per riscattare la prova gratuita di 30 giorni è sufficiente collegarsi sulla pagina di Amazon Music Unlimited e cliccare sul pulsante Iscriviti, è gratis per 30 giorni. Al termine della prova, il piano si rinnoverà a 10,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento (anche prima del rinnovo).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.