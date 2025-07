Musica senza limiti per 120 giorni: scopri l’offerta unica di Amazon Music

Trovare un servizio che ti faccia davvero ascoltare musica senza pagare un centesimo… per quattro mesi interi? È quasi impossibile. Ma Amazon Music Unlimited fa proprio questo: ti regala 120 giorni di ascolto illimitato, senza pubblicità, senza vincoli e con la massima qualità audio. È la prova gratuita più lunga sul mercato, e nessun altro ti dà così tanto tempo per scoprire se fa per te.

Nessun trucco, solo musica. Dopo 4 mesi decidi tu

La cosa bella è che non sei obbligato a continuare: se alla fine della prova gratuita decidi che non fa per te, puoi disdire senza penali o costi nascosti. Nel frattempo, puoi scaricare i tuoi album preferiti e ascoltarli offline, anche in aereo, in treno o dove la rete non prende. E se hai un account Amazon Prime, l’attivazione è ancora più semplice. Ecco alcune novità calde calde che puoi già trovare:

Fabri Fibra - Mentre Los Angeles Brucia

KAROL G - Tropicoqueta

Elodie - Mi ami o mi odi

Alfa - Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe)

Giorgio Poi - Schegge

Salmo feat. Low Kidd - On Fire

Carl Brave - Notti brave amarcord

Rocco Hunt - Ragazzi giù

Ogni settimana arrivano nuovi brani, nuove emozioni e nuove scoperte da inserire nella tua playlist del cuore. Che tu voglia cantare a squarciagola sotto la doccia, trovare la colonna sonora perfetta per un lungo viaggio o semplicemente rilassarti a fine giornata con le cuffie, Amazon Music ha una libreria gigantesca sempre aggiornata. Milioni di brani, album nuovi, podcast esclusivi e playlist per ogni stato d’animo: tutto a portata di tap, per ben quattro mesi senza pagare nulla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.