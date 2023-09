Musica sempre con te e stile da vendere con le cuffie wireless Sony ad un PREZZO RIDICOLO

Sony è un'azienda pilastro di tutto quello che è il mercato tecnologico internazionale. Si tratta di un brand capace di imporsi in ogni angolo e in ogni settore. Un vero e proprio punto di riferimento per coloro che cercano sempre dei prodotti di qualità e di primissima fascia. Oggi l'offerta che vogliamo segnalare riguarda un paio di cuffie wireless davvero straordinarie che fanno dello stile e della qualità d'ascolto i suoi punti di forza: le cuffie Sony vengono proposte su Amazon a soli 39,90€ per uno sconto totale del 43%.

Amazon mette in sconto stile e qualità: le cuffie wireless di Sony ad un prezzo stracciato

Con la certificazione 360 Reality Audio: ottimizza la tua esperienza analizzando la forma individuale dell'orecchio sull'app Sony | Headphones Connect e goditi il meglio dell'esperienza musicale. Con una durata della batteria fino a 50 ore, puoi ascoltare la tua musica preferita dimenticandoti della carica. E, se si sta scaricando, una ricarica rapida di 3 minuti può darti 1,5 ore di ascolto. La WH-CH520 ha la connessione Multipoint, un facile funzionamento dei pulsanti e può anche essere controllata con la voce. Con Swift Pair e Fast pair, queste cuffie Sony sono ideali per l'uso quotidiano.

Rispondi facilmente alle chiamate con un clic dei pulsanti sui padiglioni, in questo modo non è necessario prendere il telefono dalla tasca. Con un archetto regolabile, morbidi padiglioni e un design leggero, puoi trovare la tua vestibilità perfetta e stare comodo più a lungo con queste cuffie on-ear. Si tratta di un prodotto di assoluta qualità garantita dall'esperienza dell'azienda produttrice.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Amazon mette in sconto del 43% le cuffie wireless di casa Sony, le WH-CH520 per un prezzo finale di soli 39,90€.

