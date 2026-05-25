Musica per tutta l'estate con meno di 6 euro grazie ad Apple Music

Le persone che stanno iniziando a chiedersi se ci sia un modo per ascoltare la musica tutta l'estate a un prezzo stracciato dovrebbero prendere in considerazione l'offerta di Apple Music, che propone il piano individuale a 1,99 euro al mese per 3 mesi. Al rinnovo il piano costerà 10,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Apple Music offre un catalogo da più di cento milioni di brani, un ascolto senza nessuna interruzione pubblicitaria, e una qualità audio di livello superiore rispetto alla maggior prarte delle altre piattaforme streaming musicali oggi disponibili sul mercato.

I primi tormentoni dell'estate 2026

In queste settimane il catalogo di Apple Music ha iniziato ad accogliere i primi tormentoni estivi di quest'anno. Le prime a far ballare tutta l'Italia sono state Serena Brancale, Levante e Delia con la loro Al mio paese, non senza qualche polemica per il brano e il suo messaggio.

Di recente si sono affacciati alla scena anche Ultimo e i Pinguini Tattici Nucleari: il cantautore romano ha lanciato il nuovo singolo Romantica, una ballad destinata ad essere suonata in radio per tutta l'estate, mentre il celebre gruppo bergamasco si propone al pubblico con il brano Sorry Scusa Lo Siento.

Apple Music è disponibile all'ascolto sia sui dispositivi Apple come iPhone, iPad, Mac e Apple Watch, sia sui device Android e PC Windows tramite l'app ufficiale scaricabile gratuitamente dai rispettivi store, oltre che online collegandosi al sito Internet music.apple.com.

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* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.