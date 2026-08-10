Musica per la tua estate: Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni

Continuano le promozioni legate ad Amazon Music Unlimited: la piattaforma, una delle più competitive nel mercato dello streaming musicale, ti permette di attivare una prova gratuita di un mese se non hai mai usufruite del servizio. Una splendida occasione per avere la tua musica preferita nell'ultimo mese di estate senza limiti o interruzioni pubblicitarie.

Già nel momento stesso in cui attivi la prova gratuita avrai subito accesso illimitato a oltre 100 milioni di brani di ogni genere, dalle discografie più ricercate fino alle hit del momento. In questo periodo di prova totalmente privo di vincoli potrai esplorare l'interfaccia, creare le tue librerie e ascoltare la tua musica preferita con la massima qualità audio e la libertà, se lo vorrai, di cancellare l'abbonamento in qualsiasi momento senza incorrere in penali. Se deciderai invece di mantenere attivo il servizio, il prezzo sarà di 12,99 euro al mese.

Il sistema è studiato per garantire comunque l'ascolto in contemporanea per un massimo di 6 persone su più dispositivi sfruttando un ecosistema software capace di imparare le abitudini di ascolto e fornire suggerimenti personalizzati creati su misura per ogni singolo profilo. Il piano include inoltre l'accesso a un audiolibro al mese da scegliere liberamente tra gli oltre 350.000 titoli del vastissimo catalogo Audible.

Perfetto per divoratori di musica, podcast e audiolibri, Amazon Music Unlimited aspetta solo di essere provato da te, pronto ad accompagnarti in questi ultimi scampoli di estate.

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