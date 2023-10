Musica ovunque con LO SCONTO sulle cuffie bluetooth JBL

JBL è un'azienda americana specializzata nella produzione di apparecchiature audio e elettroniche. JBL è nota per la produzione di altoparlanti, cuffie, auricolari, sistemi audio per auto, e altri dispositivi audio di alta qualità. Spesso è utilizzata sia da appassionati di musica che da professionisti dell'industria audio, come musicisti e ingegneri del suono. Oggi segnaliamo un allettante sconto del 13% per un prezzo finale di 69,99€ sulle cuffie bluetooth Tune 720BT proprio di JBL.

L'offerta di Amazon sulle cuffie bluetooth JBL vi assicura una compagnia costante

Le cuffie JBL Tune 720BT sono un'opzione fantastica per chi cerca un'esperienza audio di alta qualità in un formato over-ear comodo. Queste cuffie wireless utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.3 per una connessione senza fili affidabile. La caratteristica più sorprendente di queste cuffie è la loro incredibile durata della batteria. Puoi goderti fino a 76 ore di musica continua e, se hai fretta, anche solo 5 minuti di ricarica ti daranno 3 ore di riproduzione. La ricarica avviene rapidamente tramite cavo USB-C, il che è molto conveniente.

Le Tune 720BT offrono un suono potente con bassi profondi grazie alla tecnologia JBL Pure Bass. Sono perfette per gli amanti della musica che cercano un audio di alta qualità. Inoltre, con i comodi pulsanti sul padiglione, puoi gestire facilmente la tua musica e le chiamate in vivavoce. Queste cuffie sono progettate per il comfort, con cuscinetti morbidi e un archetto imbottito. Sono pieghevoli e leggere, il che le rende ideali per l'uso prolungato e facili da portare ovunque tu vada. Includono anche un cavo audio staccabile.

Amazon, dunque, mette in offerta le cuffie bluetooth JBL Tune 270BT con uno sconto del 13% per un prezzo finale di 69,99€. Approfittane e non lasciarti scappare questa grande opportunità