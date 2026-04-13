Musica gratis e in HD per 30 giorni con Amazon Music Unlimited

Se non hai mai provato Amazon Music Unlimited, questa è la tua occasione migliore: hai infatti la possibilità di attivare una prova gratuita di ben 30 giorni in cui potrai saggiare con mano tutte le caratteristiche del servizio. Questo significa avere accesso al catalogo sconfinato da oltre 100 milioni di brani, alla qualità dell'audio in HD e spaziale, a tutti i podcast più popolari e altre fantastiche funzioni senza pubblicità e con la libertà di cambiare traccia quando vuoi e senza limiti.

L'abbonamento di prova ti darà controllo totale sulla tua libreria musicale con la possibilità di scegliere e riprodurre i tuoi brani preferiti in qualsiasi momento, senza i vincoli della riproduzione casuale obbligatoria, senza pubblicità e saltando da una traccia all'altra senza limiti.

Puoi utilizzare Amazon Music Unlimited con gli smart speaker dotati di Alexa o con qualsiasi dispositivo elettronico tramite l'apposita app e goderti una qualità sonora da studio grazie all'audio in Alta Definizione che è accompagnato dall'avvolgente Audio Spaziale, che ti darà una resa tridimensionale del suono. Non mancherà inoltre l'accesso ai podcast più popolari del momento, la possibilità di scaricare liberamente album, playlist e podcast per l'ascolto offline e persino di scegliere un audiolibro tra oltre 350.000 titoli a disposizione.

Attiva adesso la tua prova gratuita di 30 giorni senza impegno: sarai libero di decidere cosa fare al termine del periodo promozionale.

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