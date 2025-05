Musica all'infinito senza pubblicità gratis per 30 giorni con Amazon

Gli ultimi ponti della primavera sono stati per tanti all'insegna di musica e podcast per tante ore al giorno, sia durante i viaggi in auto che in hotel. Grazie all'ultima offerta di Amazon, è possibile prolungare ancora questo periodo di musica per 30 giorni, aderendo alla prova gratuita di Amazon Music Unlimited.

L'offerta è valida solo per i nuovi iscritti alla piattaforma streaming musicale di Amazon. Al termine della prova di un mese, il piano si rinnoverà a 10,99 euro al mese, a meno che non si richieda la disdetta prima del rinnovo senza costi aggiuntivi.

Con il servizio Music Unlimited di Amazon si possono ascoltare più di cento milioni di brani e i podcast più popolari del momento senza pubblicità e con skip illimitati. Inoltre, è possibile sperimentare un'esperienza di ascolto di livello superiore grazie alla definizione Ultra HD, che offre un bitrate dieci volte superiore rispetto a quello proposto dalla concorrenza.

Le ultime novità disponibili su Amazon Music Unlimited

Iscriversi alla prova gratuita di Amazon Music Unlimited in questi giorni significa avere l'opportunità di ascoltare prima di tutti le novità più interessanti del mese di maggio, quando gli artisti si presentano al loro pubblico con i nuovi tormentoni estivi. Ne è un esempio eclatante Bottiglie vuote, il singolo dei Pinguini Tattici Nucleari insieme a Max Pezzali che è tra i più suonati in radio.

Lo stesso discorso può essere fatto per AMOR, la nuova canzone di Achille Lauro, che ha dedicato con questo brano un'autentica poesia d'amore alla capitale. Un'altra canzone uscita da poco e disponibile nello sconfinato catalogo è Mi Ami Mi Odi di Elodie, pronta a riprendersi lo scettro di regina dell'estate con una hit da subito orecchiabile.

Queste e altre novità sono disponibili su Amazon Music Unlimited, in prova gratuita per 30 giorni per tutti coloro che si iscrivono per la prima volta al servizio.

