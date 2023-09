Muoviti risparmiando e facendo una scelta ecologica: EXTRA SCONTO sul monopattino elettrico

In un mondo sempre più attento all'ambiente e alla praticità, i monopattini elettrici rappresentano una soluzione ideale. E oggi, siamo entusiasti di presentarvi un'offerta incredibile. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche di questo monopattino elettrico all'avanguardia, che unisce design moderno e tecnologia di punta, rendendo la tua mobilità cittadina più comoda che mai. Scoprirete come questo monopattino può migliorare la vostra esperienza quotidiana mentre risparmiate sul prezzo grazie a un'irresistibile offerta: si tratta del 19% di sconto su Amazon per un prezzo finale di 405,22€.

La city life non è mai stata così comoda e... vantaggiosa: sconto sul monopattino elettrico!

Questo monopattino elettrico utilizza una batteria al litio 18650 da 10 Ah altamente sicura, che può percorrere 40 km con una singola carica. Con pneumatici tubeless da 9 pollici, non dotati di camera d'aria, non c'è possibilità di foratura. Gli pneumatici dello scooter elettrico gli consentono di viaggiare a una pressione inferiore, il che significa che migliora il comfort durante la guida. Dotato di un potente motore posteriore Max 500W. Inoltre il monopattino elettrico consente di goderti la rapida accelerazione e, la capacità di carico massima è di 120 kg.

Dal design elegante e dalla guida fluida: si presenta con un corpo in alluminio aeronautico leggero ma robusto, display LCD unico, sistema di sospensione posteriore nascosto, comodi pneumatici tubless e 14 modalità colorate di luci ambientali ti assicurano l'eleganza e la robustezza. Insomma si tratta di una scelta di qualità e affidabilità, oltre che ecologica e comoda e perfettamente al passo con il nuovo modo di viaggiare e muoversi all'interno delle città grandi e piccole.

Ribadiamo, dunque, l'offerta in questione. Amazon propone uno sconto del 19% sul monopattino elettrico per adulti ecologico e comodo, per un prezzo finale di 405,22€. Approfittatene!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.