Multipresa da scrivania, 6 prese elettriche e 2 USB, compatta e GENIALE (19€)

Se sei alla ricerca di un super affare, sei arrivato nel posto giusto: in questo momento su Amazon trovi un'eccezionale ciabatta da scrivania che con appena 19€ ti risolve ogni problema di prese elettriche e di ricarica device. Il tutto con le spese di spedizione gratuite. Non mi credi? La multipresa da scrivania EW3934 offre sei prese di corrente per apparati elettrici come computer, apparecchiature audio/video e altri dispositivi domestici. Grazie alle due porte USB è possibile ricaricare il proprio dispositivo mobile come smartphone e tablet. Le prese sono dotate di protezione bambini.

Multipresa 6 prese (ITA/Schuko)+2 porte USB: FAVOLOSA

Questo dispositivo è qualcosa di indescrivibile, davvero: in un'unica soluzione hai sei prese elettriche, di cui quattro bipasso ITA 10/16A e due schuko, e due ingressi USB, quindi puoi collegarci ogni device con qualsiasi tipo di spina. Monitor, console, stampanti, lettori, ma anche smartphone e tablet da ricaricare: nessun problema. Piccola e compatta, resistente agli urti, la posizioni poi dove vuoi, sul tavolo o la scrivania, e nemmeno si nota.

Per facilitarti la vita ha perfino un cavo di alimentazione solido e lungo due metri con tanto di spina Italiana 16A, così non devi preoccuparti di usare prolunghe o altro. La ciabatta è anche dotata di occhielli per il fissaggio a muro/parete/tavolo, e fori con protezione per bambini. Completano il tutto un interruttore luminoso che segnala quando c'è corrente e un supporto per smartphone. Proprio così: compresa nella confezione c'è anche un comodo supporto per poggiare il tuo cellulare mentre lo stai ricaricando o quando non lo usi.

Non ti basta? Va bene, allora aggiungici anche che l'azienda produttrice di offre ben due anni di garanzia sul prodotto e che le spedizioni sono gratuite. Non c'è dunque alcun motivo, a meno che non hai bisogno di una multipresa, per non acquistare su Amazon questo autentico e super utile gioiellino che puoi avere a 19€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.