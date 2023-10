Multiplayer da PRO con la Tastiera meccanica da gaming IN SUPER PROMO

Una tastiera meccanica da gaming è progettata per offrire prestazioni ottimali durante le sessioni di gioco. Le sue principali caratteristiche includono tasti meccanici, che offrono una migliore feedback tattile e una maggiore durata rispetto alle tastiere a membrana. Amazon oggi propone una tastiera meccanica da gaming, con tanto di illuminazione RGB al 20% di sconto per un prezzo finale di 119,99€.

Qualità in sconto: Amazon applica la promozione sulla tastiera meccanica da gaming

Una tastiera da gaming meccanica è la compagna perfetta per i giocatori che cercano prestazioni e personalizzazione eccezionali. Compatibile con PC e laptop, questa tastiera è progettata appositamente per il mondo dei videogiochi. Una delle sue caratteristiche distintive sono gli switch meccanici rossi, che offrono una durata straordinaria di 50 milioni di pressioni. Questi tasti garantiscono una risposta precisa e una sensazione tattile che i giocatori adoreranno. Ma ciò che rende davvero unica questa tastiera è lo Smart Display OLED. Questo schermo mostra informazioni di gioco, messaggi da Discord, brani musicali da Spotify e altro ancora, tutto in un unico colpo d'occhio.

La costruzione robusta in alluminio aeronautico assicura una durata praticamente infinita, resistendo a usura e strappi durante le intense sessioni di gioco. La retroilluminazione RGB personalizzabile offre 16,8 milioni di opzioni di colore per i tasti, permettendoti di creare l'atmosfera giusta per ogni partita. Inoltre, il poggiapolsi magnetico premium offre supporto alle mani per una sensazione confortevole anche durante le maratone di gioco. Il layout della tastiera è quello americano QWERTY, e per mantenere le prestazioni al massimo, si consiglia di aggiornare regolarmente il firmware tramite il software dedicato.

L'offerta di Amazon sulla tastiera meccanica da gaming prevede uno sconto del 20% e un prezzo finale di 119,99€.

