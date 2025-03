Mufasa: Il Re Leone è ora disponibile in streaming su Disney+

Il film Mufasa: Il Re Leone è ufficialmente disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. La pellicola diretta da Barry Jenkins racconta la storia di Mufasa, che da cucciolo si ritrova a diventare leader delle Terre del Branco.

Il suo debutto nelle sale cinematografiche risale all'ultimo inverno. A livello mondiale il film ha incassato la bellezza di 709 milioni di dollari, diventando così una delle pellicole dal miglior incasso ai botteghini del 2024 per i Walt Disney Studios.

Per vedere Mufasa: Il Re Leone occorre iscriversi alla piattaforma Disney+ sottoscrivendo un piano di abbonamento: il più economico è Standard con pubblicità, che costa 5,99 euro al mese e non prevede alcun tipo di vincolo.

Mufasa: Il Re Leone disponibile su Disney+

Mufasa è il prequel de Il Re Leone, a sua volta remake del classico d'animazione del 1994. Il compositore statunitense Lin-Manuel Miranda è l'autore delle canzoni originali, mentre nel cast dei doppiatori originali si annoverano celebrità del calibro di Beyoncé, la primogenita Blue Ivy Carter e l'attore danese Mads Mikkelsen (Un altro giro, Dopo il matrimonio).

La pellicola Mufasa: The Lion King (questo il nome originale della pellicola) ha inizio dal racconto di Timon e Pumbaa della storia di Mufasa alla nipote Kiara, la figlia di Simba, ora nuovo re delle Terre del Branco, e Nala. Mufasa nasce in Namibia, dove un giorno - intento a giocare in un fiume - viene trascinato via dalla corrente. A salvarlo è il principe Taka, con cui nasce un rapporto fraterno. I due saranno protagonisti di un'avventura incredibile, ma il destino ben presto metterà a dura prova la loro unione.

Il piano Standard con pubblicità offre non solo la visione del prequel de Il Re Leone, ma anche l'accesso a tutto il catalogo della piattaforma Disney+, che include un numero sconfinato di contenuti. Tutto questo a partire da 5,99 euro al mese.

