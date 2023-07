MSI PRO MP161: il Monitor portatile si abbassa di prezzo!

MSI è un marchio che nel campo dei PC non ha bisogno di presentazioni, e che oltre a macchinari di indubbia qualità, offre anche prodotti più stuzzicanti, come questo monitor portatile da 15,6 pollici.

Ebbene, se vuoi acquistare un prodotto del genere, sappi che da oggi puoi farlo a un prezzo più basso, perché il costo dell'MSI PRO MP161 su Amazon si è abbassato di ben 35€, che te lo farà quindi aggiudicare a soli 139,99€.

Vedere meglio, ovunque! Con MSI PRO MP161

Questo monitor portatile presenta un pannello IPS da 15,6 pollici con angolo di visione di 170° e una risoluzione Full-HD (1920 x 1080). La fluidità e la velocità dei frame rate sono garantite, con un refresh rate di 60Hz.

Oltre ad essere versatile ed utilizzabile sia in orizzontale, sia in verticale, il monitor MSI PRO MP161 può essere utilizzato anche come secondo monitor per laptop, e con esso puoi contare su una connettività incredibile: potrai infatti collegarlo con mini HDMI (cavo da HDMI a mini HDMI incluso) e 2 connettori USB Tipo-C, rendendolo compatibile con una varietà davvero incredibile di prodotti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.